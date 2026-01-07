Ganpatipule : नववर्षातील पहिल्याच अंगारकीला गणपतीपुळे गजबजले; 55 हजार भाविकांची मांदियाळी, व्यावसायिकांची कोटीच्या घरात उलाढाल

55000 Devotees Ganpatipule : नववर्षातील पहिल्या अंगारकी चतुर्थीला रत्नागिरी तालुक्यातील प्रसिद्ध श्री क्षेत्र गणपतीपुळे येथे ‘श्रीं’च्या दर्शनासाठी (Ganpatipule Angarki Chaturthi) राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून सुमारे ५५ हजार भक्तांनी हजेरी लावली. काल भरलेल्या यात्रेमुळे दिवसभरात व्यावसायिकांची कोटीच्या घरात उलाढाल झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..श्रींच्या मंदिरात पहाटे ३.३० वाजता दर्शनाला सुरुवात झाली. पहाटेला मुख्य पुजारी अमित घनवटकर यांच्या हस्ते पूजाअर्चा, मंत्रपुष्प व आरती झाली. मंदिराच्या गाभाऱ्यात आकर्षक अशी फुलांची सजावट केली. वर्षातील पहिलीच अंगारकी असल्याने दर्शनासाठी मंदिर परिसरासह देवबागपर्यंत भक्तांच्या रांगा लागल्या होत्या. दर्शन घेतल्यानंतर भाविक समुद्र किनाऱ्यावर जात होते..Beed History : बीड परिसरावर होतं देवल्लदेवांचं राज्य; जरूडच्या शिलालेखाने उलगडला बाराव्या शतकातील इतिहास, शिल्पावर काय-काय कोरलंय?.कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, इचलकरंजी, मिरज, कऱ्हाड, ईश्वरपूर, कवठेमहांकाळ, हातकणंगले आदींसह मुंबई, पुण्यातील लोकांचा राबता अधिक होता. काही भाविक सोमवारी (ता. ५) सायंकाळी गणपतीपुळेत दाखल झाले होते. काल सकाळी दर्शन घेतल्यानंतर भाविक रवाना झाले..Virgo Horoscope 2026 : यंदा 'शुभ मंगल' होणार? 'कन्या राशी'च्या मुला-मुलींसाठी प्रबळ विवाहयोग; नवीन वर्षात लग्न ठरण्याचे ठळक संकेत.दुपारी गर्दी कमी झाली होती; परंतु सायंकाळी पुन्हा गर्दी वाढली. मंदिरातून मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवसभरात ५५ हजार लोकांनी दर्शन घेतले. अंगारकीदिवशी यात्रा भरत असल्याने परजिल्ह्यातील व्यावसायिकही गणपतीपुळेत आलेले होते. अंगारकीच्या पार्श्वभूमीवर जयगड पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. गणपतीपुळे देवस्थान आणि ग्रामपंचायतीने किनाऱ्यावर जीवरक्षक नेमलेले होते..दर्शन घेऊन किनाऱ्यावर फिरण्यासाठी आणि समुद्र स्नानाचा आनंद घेण्यासाठी जाणाऱ्या पर्यटकांवर पोलिसांनी लक्ष ठेवलेले होते. पर्यटकांना ध्वनिक्षेपकावरून समुद्राच्या धोक्याविषयी माहिती दिली जात होती. त्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडलेला नाही. दरम्यान, काल सायंकाळी ४.३० वाजता देवस्थान समितीकडून स्वयंभू श्रींची पालखी मिरवणूक मंदिराच्या प्रदक्षिणामार्गे ढोलताशांच्या गजरात वाजत गाजत काढली. या वेळी देवस्थानचे सरपंच, मुख्य पुजारी आणि भाविक सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.