Ganpatipule Beach Closed : गणपतीपुळे समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांना बंदी! उदय सामंतांच्या सूचनेनंतर प्रशासनाकडून कडक पाऊल, अरबी समुद्रानं धारण केलंय रौद्ररूप

रत्नागिरी : जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पाऊस आणि वादळीवाऱ्यामुळे अरबी समुद्राला मोठे उधाण आले (Ganpatipule Beach latest news) आहे. समुद्राचे रौद्ररूप आणि वाढती लाटांची तीव्रता पाहता, पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी गणपतीपुळे किनाऱ्यावर पर्यटकांना समुद्रात उतरण्यास बंदी घातली आहे. शासकीय विश्रामगृह ते गणपतीपुळे पोलिस दूरक्षेत्राच्या मागील बाजूपर्यंतच्या संपूर्ण किनारपट्टीवर दोऱ्या बांधून पर्यटकांना समुद्रात उतरण्यास मज्जाव केला आहे. पालकमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांच्या सूचनेनंतर तत्काळ याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे..गणपतीपुळेत पावसाळ्यात समुद्र अत्यंत धोकादायक बनतो आणि पाण्याचा अंदाज न आल्याने अनेकदा पर्यटकांचा बुडून मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. चालू पावसाळ्यात अशी कोणतीही जीवितहानी किंवा दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून हा कडक निर्णय घेतला आहे..Beed Farmer Successful Story : 50 हजारांची नोकरी सोडली अन् 63 व्या वर्षी बीडच्या माळरानावर पिकवलं 'काळं सोनं'; उच्चशिक्षित शेतकऱ्याची दुष्काळावर मात, कसं फिरवलं नशीब?.पोलिस प्रशासन, स्थानिक महसूल विभाग आणि ग्रामपंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमाने किनाऱ्यावर चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. याबाबत थेट जिल्हा प्रशासनाकडून लेखी आदेश आलेले नाहीत. पर्यटकांना किनाऱ्यावर जाण्यास मज्जाव केला तरी अनेक पर्यटक विरोध झुगारून जात आहेत; मात्र त्यांना समुद्रात पोहण्यास विरोध केला जात आहे. पोलिस आणि ग्रामसेवकांनी ही अधिकृत माहिती दिली..FDA Action in Sangli : तुकाराम मुंढेंचा दणका! सांगलीकरांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या 27 हॉटेल्सना बजावल्या नोटिसा; 3 हॉटेल, एका बेकरीचा परवाना निलंबित.पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केलेल्या सूचनेनुसार ग्रामपंचायत आणि गणपतीपुळे पोलिस, आम्ही खबरदारी घेतली आहे. कोणतीही दुर्घटना घडू नयेत यासाठी तत्काळ दोरीचे बॅरिकेडिंग केले; मात्र प्रशासनाच्या लेखी सूचना नाहीत.-संजय पाटील, पोलिस निरीक्षक, जयगड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.