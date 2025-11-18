कोकण

MLA Nilesh Rane: गावराईवासीयांचे सत्याच्या बाजूने मतदान: आमदार नीलेश राणे; सर्वांगीण विकासासाठी भरघोस निधी देण्याची ग्वाही

“Truth, Trust and Development: कुडाळ तालुक्यातील गावराई ग्रामपंचायतीच्या महिला सरपंच शिरोडकर यांच्यावर उपसरपंचांसह सदस्यांनी अविश्वास ठराव दाखल केला होता. यासाठी प्रशासनाच्या वतीने विशेष ग्रामसभा घेऊन मतदान प्रक्रिया घेतली होती.
MLA Nilesh Rane addressing Gavrai villagers; vows funds for all-round development.”

सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी: गावराई सरपंच सोनल शिरोडकर यांच्यावरील चुकीच्या पद्धतीने आणि स्वार्थ बुद्धीने सदस्यांनी घातलेला अविश्वास ठराव मतदार ग्रामस्थांनी फेटाळून लावत महिला सरपंचाचा सन्मान राखला आहे. ग्रामस्थांनी सत्याच्या बाजूने मतदान केले. यापुढेही सरपंचांच्या व शिंदे शिवसेनेच्या पाठीशी राहून गावराई गावचा सर्वांगीण विकास करून घ्या. त्यासाठी कुठेही निधी कमी पडू देणार नाही, असे प्रतिपादन आमदार नीलेश राणे यांनी विजयोत्सव कार्यक्रमात केले.

