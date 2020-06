गोव्यास कामास असणाऱ्या रेडीतील तरूणीची आत्महत्या

वेंगुर्ले ( सिंधुदुर्ग ) - रेडी-गावतळे येथील नेहा नंदकुमार राणे (वय 22) हीने घरात कुणी नसल्याचे पाहून आज दुपारी आपल्या राहत्या घरी स्वयंपाक घरात गळफास लावून आत्महत्या केली. या प्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद केली आहे. गावतळे येथील नेहा ही गोवा येथे कामाला जायची. सध्या लॉकडाऊन सुरू असल्याने ती घरीच होती. वडील दोडामार्ग येथे कामाला गेले होते. तर मोठा भाऊ बाहेर गेला होता आणि आई विहिरीवर पाणी आणण्यासाठी गेली होती. घरात कुणी नसल्याचे पाहून नेहा हिने गळफास लावून घेतला. बाजूच्याना हा प्रकार कळताच रेडी पोलिसांना कळविण्यात आले. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी घाव घेऊन पंचनामा करून शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला. तिच्या मृत्यूचे कारण समजू शकले नाही. या प्रकरणी येथील पोलीस अधिक तपास करीत आहेत. परबवाड्यातील एकाचा आकस्मिक मृत्यू

वेंगुर्ले - मधला परबवाडा येथील रहिवासी शरद अर्जुन सातार्डेकर (वय 53) यांचा मृतदेह नजिकच्या विहिरीत आढळून आला. याबाबत येथील पोलिसात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. शरद सातार्डेकर हे 12 जूनला दुपारी 3 ते 4 च्या सुमारास कोणालाही काहीही न सांगता घरातून निघून गेले होते. ते रात्री उशिरापर्यंत न आल्याने 13 जूनला नापत्ता असल्याची तक्रार पोलिसात देण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांची सर्वत्र शोधाशोध सुरु होती; मात्र आज सकाळी मधला परबवाडा येथील एका विहिरीनजिक त्यांचे कपडे निदर्शनास आले. याठिकाणी शोधाधोध केली असता सकाळी सव्वा आठ वाजण्याच्यापूर्वी त्यांचा मृतदेह या विहिरीत आढळून आला. याबाबत मधला परबवाडा येथील प्रविण किशोर पानकर यांनी वेंगुर्ला पोलिसांत खबर दिली. त्यानुसार पोलीस पंचनामा व शवविच्छेदनासाठी मृतदेह वेंगुर्ले ग्रामीण रुग्णालयाकडे पाठविण्यात आला होता. याप्रकरणी पोलिसांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. त्याच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप पर्यंत समजले नसल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. या प्रकरणाचा अधिक तपास सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक तुकाराम जाधव करीत आहेत.



