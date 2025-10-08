Goa Whisky seized : गोवा मेड १ कोटी ८ लाख ८० हजारांची कंटेनरभरून व्हिस्की नेताना पोलिसांनी पकडला, दारूच्या बाटल्यांचा पुढं काय झालं?

मुख्य ठळक मुद्दे (Highlights Summary)१ कोटी ८ लाखांचा दारू साठा जप्त: इन्सुली तपासणी नाक्यावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने गोवा बनावटीच्या विदेशी दारूच्या अवैध वाहतुकीवर मोठी कारवाई करत ७२,००० बाटल्या आणि कंटेनर जप्त केला.दोघांना अटक: राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश येथील दोन आरोपी — रामनिवास व नूर आलम — यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.उच्चस्तरीय तपास: ही कारवाई आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली असून पुढील तपास दुय्यम निरीक्षक धनंजय साळुंखे करीत आहेत..Goa Made Liquir : गोवा बनावटीच्या दारूची बेकायदा वाहतूक केल्याप्रकरणी इन्सुली तपासणी नाका येथे दोघांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्याकडून तब्बल १ कोटी ८ लाख ८० हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ही कारवाई सोमवारी (ता. ६) रात्री १ वाजण्याच्या सुमारास राज्य उत्पादन शुल्कच्या पथकाने केली. याप्रकरणी वाहन चालक रामनिवास (वय २५, रा. बाडमेर, राजस्थान) आणि नूर आलम (२६, रा. प्रतापगढ, उत्तर प्रदेश) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. या कारवाईत मद्य वाहतुकीसाठी वापरलेला कंटेनरही जप्त केला आहे..मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, सोमवारी (ता. ६) मध्यरात्री १ वाजण्याच्या सुमारास इन्सुली तपासणी नाका कार्यालयासमोर पथकाने सापळा रचला. गोवा राज्यातून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या बाराचाकी कंटेनरची (जीजे १० झेड ९९८४) तपासणी केली असता कंटेनरमध्ये गोवा बनावटीच्या रॉयल ब्ल्यू माल्ट व्हिस्की या विदेशी मद्याचा मोठा साठा आढळला. १८० मि.ली. मापाच्या प्रत्येकी ४८ सीलबंद प्लास्टिकच्या बाटल्या भरलेले असे एकूण १५०० कागदी पुठ्ठ्याच्या खोक्यांमधून एकूण ७२,००० बाटल्या जप्त केल्या..या कारवाईत ९३ लाख ६० हजार किमतीचा अवैध मद्यसाठा, मद्य वाहतुकीसाठी वापरलेला १५ लाख किंमतीचा कंटेनर आणि दोन अँड्रॉइड मोबाईल (२० हजार) असा एकूण १ कोटी ८ लाख ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.याप्रकरणी संशयितांवर गुन्हा नोंदविला असून, पुढील तपास दुय्यम निरीक्षक धनंजय साळुंखे करीत आहेत. ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, सहआयुक्त पी. पी. सुर्वे, विभागीय आयुक्त विजय चिंचाळकर, अधीक्षक कीर्ती शेडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली. या कारवाईत दुय्यम निरीक्षक विवेक कदम, वाहनचालक रणजित शिंदे, जवान दीपक वायदंडे, सतीश चौगुले, अभिषेक खत्री आणि सागर सूर्यवंशी यांचा सहभाग होता..kolhapur BJP : भाजप तालुका पदाधिकाऱ्याने उचललं टोकाचं पाऊल, अपहार केल्याचा आरोप सहन झाला नाही अन्.नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)प्र. 1: कारवाई कोठे आणि कधी करण्यात आली?उ. सोमवारी (ता. ६) रात्री १ वाजण्याच्या सुमारास इन्सुली तपासणी नाक्यावर ही कारवाई करण्यात आली.प्र. 2: किती मद्य जप्त करण्यात आले?उ. गोवा बनावटीच्या रॉयल ब्ल्यू माल्ट व्हिस्कीच्या ७२,००० बाटल्या, एकूण ९३.६० लाख रुपये किमतीच्या, जप्त करण्यात आल्या.प्र. 3: आरोपी कोण आहेत आणि ते कुठले?उ. आरोपी रामनिवास (रा. बाडमेर, राजस्थान) आणि नूर आलम (रा. प्रतापगढ, उत्तर प्रदेश) असून, ते मद्यवाहतूक करताना पकडले गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.