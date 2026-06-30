Gokul Election : 'संचालक मंडळात भाजपच मोठा भाऊ असेल', खासदार महाडिकांचे मंत्री मुश्रीफांना प्रत्युत्तर; महाडिक-नरके एकाच गाडीतून आल्याने चर्चांना उधाण

कोल्हापूर : भाजपकडे १४३० ठराव आहेत. यातील एकही संस्था अवसायनात नाही. याशिवाय आणखी काही ठराव मिळणार (Dhananjay Mahadik on Gokul election) आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे (अजित पवार गट) असणाऱ्या ठरावामध्ये यड्रावकर, कुपेकर, शेतकरी कामगार पक्ष यांचेही ठराव आहेत. हे ठराव राष्ट्रवादीचे कसे. त्यामुळे गोकुळची निवडणूक ही महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशीच होणार असून, संचालक मंडळात भाजपच मोठा भाऊ असेल, असे प्रत्युत्तर खासदार धनंजय महाडिक यांनी मंत्री मुश्रीफ यांना दिले. .महासैनिक दरबार हॉल येथील भाजप मेळाव्यात ते बोलत होते. माजी आमदार महादेव महाडिक, गोकुळचे माजी अध्यक्ष अरुण नरके यांची प्रमुख उपस्थिती होती. खासदार महाडिक म्हणाले, ‘मंत्री मुश्रीफांनी १९७१ ठराव असल्याचा दावा करून मोठा भाऊ असल्याचे सांगितले. पण, प्रत्यक्षात मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे असणाऱ्या ठरावात यड्रावकर, कुपेकर, शेतकरी कामगार पक्ष यांचे ठराव आहेत. मग ते त्यांचे कसे? आमच्याकडे १४३० ठराव असून, संचालक मंडळात भाजपच मोठा भाऊ असेल.’.Sangli DCC Bank : नातेवाइकांना कोट्यवधींची कर्जमाफी? नाबार्डच्या तपासणीत मोठा खुलासा, सांगली जिल्हा बँक अडचणीत, आमदार पडळकरांचा संचालकांवर गंभीर आरोप.माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, भरमूअण्णा पाटील, माजी संचालक डॉ. चेतन नरके, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, संजय घाटगे, स्वाती कोरी, पद्मजा आपडे, अंबरिष घाटगे, जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील, सावकर मादनाईक, के. एस. चौगुले, ॲड. दत्ता राणे, प्रवीणसिंह पाटील उपस्थित होते. जि. प. उपाध्यक्ष तानाजी पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. जिल्हाध्यक्ष राजवर्धन निंबाळकर यांनी आभार मानले..Kolhapur Gokul Election : 'गोकुळ'मध्ये अरुण नरके गट महायुतीसोबत! शाहूवाडीतील सरुडकर गटही वाटेवर, आमदार सतेज पाटील यांना मोठा धक्का?.महाडिक-नरके एकाच गाडीतूनगोकुळच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर महादेवराव महाडिक आणि अरुण नरके कोणत्याही सार्वजनिक व्यासपीठावर एकत्र गेले नव्हते. आजच्या मेळाव्याला ते एकाच वाहनातून आले. कार्यकर्त्यांनी महादेवराव महाडिक यांना उलचून खांद्यावर घेतले. शिट्ट्या आणि टाळ्यांमध्ये दोघेही व्यासपीठावर आले. याची चर्चा राजकीय वर्तुळात झाली..Shaktipeeth Highway : अदानी-अंबानींसाठी सुपीक जमीन जाणार? 'शक्तिपीठ' महामार्गावरून सांगलीतील शेतकऱ्यांचा एल्गार, जिल्हा परिषदेवर वाढला दबाव.कोण काय म्हणालेमी जो विरोध केला तो निर्णयांना केला. व्यक्तीला केला नाही. महायुतीच्या अध्यक्षांच्या चुकीच्या निर्णयालाही माझा विरोध असायचा.-शौमिका महाडिकगोकुळमध्ये महादेवराव महाडिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणार. मंत्री मुश्रीफ यांना व्यक्ती म्हणून विरोध करेनच. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शब्दापुढे जाणार नाही.-शिवाजी पाटील, आमदारगोकुळसारख्या संस्थेमध्ये मर्यादित राजकारण असावे. अमूलचे मोठे आव्हान दारावर येऊन ठेपले आहे. आरे, महानंदा यांची मुंबईत काय स्थिती झाली आपण पाहतो आहोत.-समरजितसिंह घाटगे, अध्यक्ष शाहू उद्योग समूहतीन एक्के बाकीखासदार महाडिक म्हणाले, ‘अरुण नरके आपल्याकडे आल्याने काँग्रेसचा पराभव नक्की आहे. पत्त्याच्या कॅटमध्ये चार एक्के असतात. एक एक्का इथे आहे. तीन अद्याप बाकी आहेत.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.