मच्छीमारांसाठी खुशखबर ; आता डिझेलवरील परतावा मिळणार

मालवण (सिंधुदुर्ग) : डिझेल परताव्यासाठी २०२०-२१ या वर्षासाठी केलेल्या तरतुदीपैकी उर्वरित ४०.६५ कोटी रुपयांची रक्कम लवकरात लवकर मत्स्य व्यवसाय विभागास देण्याची मागणी मत्स्य व्यवसायमंत्री अस्लम शेख यांनी अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. अर्थमंत्र्यांनी या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद देत डिझेल परताव्याची उर्वरित रक्कम विभागास वितरित करण्याचे निर्देश संबंधित सचिवांना दिले असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसायमंत्री शेख यांनी दिली. २०२० व २०२१ या आर्थिक वर्षामध्ये डिझेल परताव्यासाठी ६० कोटींची तरतूद केली होती; परंतु कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे त्यातील फक्त १९.३५ कोटी रुपये रक्कमच मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करण्यात आली. उर्वरित ४०.६५ कोटी रुपये लवकरात लवकर मत्स्य व्यवसाय विभागास वितरित करण्याची मागणी राज्याचे मत्स्य व्यवसायमंत्री शेख यांनी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. हेही वाचा - २५ लाख कर्जाची परतफेड ५५ लाख देऊन केली आणि तरीही अपहरण केले - डिझेल परताव्याची उर्वरित रक्कम विशेष बाब म्हणून मत्स्यव्यवसाय विभागास तात्काळ वितरीत करण्याचे निर्देश यावेळी अर्थमंत्र्यांनी वित्त सचिवांना दिले असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसायमंत्री शेख यांनी दिली आहे. शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील काही काळापासून डिझेल परताव्याचा अनुशेष वाढत गेला. हा अनुशेष भरून काढत आतापर्यंत ११० कोटी रुपयापर्यंत डिझेल परतावा मच्छीमारांना दिला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे डिझेल परताव्यासाठीची १८९ कोटींची पूरक मागणी करण्यात आलेली असून या मागणीलाही सकारात्मक प्रतिसाद अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे. महाराष्ट्रात सध्या १६० मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या नऊ हजार ६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर केलेला आहे. संपादन - स्नेहल कदम

Web Title: good news for fishermen return on diesel in sindhudurg malvan