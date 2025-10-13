कोकण

Guardian Minister Nitesh Rane: नागरिकांवर कसलाच अन्याय होऊ देणार नाही: पालकमंत्री नीतेश राणे; देवगडसाठी उत्कृष्ट आराखडा बनवू

No Citizen Will Face Injustice: देवगड जामसंडे शहराचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करून प्रसिद्ध केला आहे. त्याला हरकती नोंदवण्यासाठी महिन्याचा कालावधी आहे. आराखड्याच्या अनुषंगाने झालेल्या बैठकांवेळी नागरिकांमधून विरोधाचा सूर उमटला होता. यावरून नागरिकांनी बैठकीत टोकाची भूमिकाही मांडली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड: येथील संभाव्य शहर प्रारूप विकास आराखड्याबाबत नागरिकांनी कोणतीही शंका मनात न बाळगता निश्‍चित रहावे. नागरिकांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. आदर्श शहर बनवण्यासाठी उत्कृष्ट आराखडा बनवू, असे पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी आज येथील नागरिकांना आश्‍वासित केले. याचवेळी आराखड्याबाबत आपल्या हरकती नोंदवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

