Guardian Minister Nitesh Rane: नागरिकांवर कसलाच अन्याय होऊ देणार नाही: पालकमंत्री नीतेश राणे; देवगडसाठी उत्कृष्ट आराखडा बनवू

देवगड: येथील संभाव्य शहर प्रारूप विकास आराखड्याबाबत नागरिकांनी कोणतीही शंका मनात न बाळगता निश्चित रहावे. नागरिकांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. आदर्श शहर बनवण्यासाठी उत्कृष्ट आराखडा बनवू, असे पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी आज येथील नागरिकांना आश्वासित केले. याचवेळी आराखड्याबाबत आपल्या हरकती नोंदवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. येथील देवगड जामसंडे शहराचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करून प्रसिद्ध केला आहे. त्याला हरकती नोंदवण्यासाठी महिन्याचा कालावधी आहे. आराखड्याच्या अनुषंगाने झालेल्या बैठकांवेळी नागरिकांमधून विरोधाचा सूर उमटला होता. यावरून नागरिकांनी बैठकीत टोकाची भूमिकाही मांडली होती. याच अनुषंगाने पालकमंत्री राणे यांनी आज येथे तातडीने भेट देऊन स्थानिक नागरिकांना आश्वस्त केले. यावेळी माजी आमदार अॅड. अजित गोगटे, संदीप साटम आदी उपस्थित होते. पालकमंत्री म्हणाले, ''जनतेला हवा तसा आराखडा बनवू. त्यामुळे विकासाचे नवे मॉडेल तयार करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन हरकती नोंदवाव्यात. आलेल्या हरकतींची यादी बनवून नागरिकांना विश्वासात घेऊन आराखडा बनेल. शहरासाठीच्या आवश्यक सुविधा कशा उभ्या करता येतील, शहराचे सौंदर्य वाढण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करून सुमारे पंचवीस वर्षांचा दृष्टीकोन समोर ठेवून आदर्श आराखडा बनवू.' यावेळी नागरिकांनी हरकतींसाठीची मुदत वाढवण्याची मागणी केली. यावर पालकमंत्री श्री. राणे यांनी सकारात्मकता दर्शवून तातडीने नगररचना विभागाशी संवाद साधला. यातून आवश्यक मार्ग काढू, असे असे सांगितले. यावेळी नागरिकांना अपेक्षित असलेला आराखडा सुचवण्याची संधी देण्याची मागणीही नागरिकांमधून झाली. त्यालाही पालकमंत्री श्री. राणे यांनी सकारात्मकता दर्शविली. तसेच शहराचा आराखडा बनताना जनतेला विचारल्याशिवाय काही होणार नाही, अशी ग्वाही दिली. विकासासाठी एकत्र या ः राणेराज्यात जनतेच्या बाजूचे रयतेचे सरकार आहे. राज्यात सत्ता असल्याने विकासासाठी पोषक स्थिती आहे. सत्तेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होत असल्याने शहरासाठी वेगळे काहीतरी करण्याची ही संधी आहे. त्यामुळे विकासासाठी स्थानिकांनी पारिवारीक पद्धतीने एकत्र यावे. शहरासाठी आवश्यक उत्कृष्ट आराखडा बनवण्यासाठी सकारात्मक रहावे, असे आवाहन पालकमंत्री राणे यांनी केले.