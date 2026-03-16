Balbharati School : पहिली सीबीएसई शाळा बंद होऊ देणार नाही; उदय सामंत बालभारती पब्लिक स्कूलला आरजीपीपीएलने मदत द्यावी

गुहागर : जिल्ह्यातील पहिली सीबीएसई शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ देणार नाही. आरजीपीपीएलने पूर्वीप्रमाणेच आपल्या 'सीएसआर' फंडातून बालभारती पब्लिक स्कूलला आर्थिक मदत करावी, असे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. .ते अंजनवेल येथे आयोजित बालभारती पब्लिक स्कूलच्या विशेष सभेत बोलत होते. गेल्या काही महिन्यांपासून चाईल्ड सोसायटी आणि बालभारती पब्लिक स्कूल व्यवस्थापन समितीमध्ये आर्थिक व्यवहारांवरून वाद सुरू आहेत. .परिणामी, १ एप्रिलपासून शाळा बंद करत असल्याचे पत्र चाईल्ड सोसायटीने व्यवस्थापन समितीला दिले होते. यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. हा विषय पालकांनी पालकमंत्र्यांकडे मांडल्यानंतर, त्यांनी तत्काळ शासकीय अधिकारी, व्यवस्थापन समिती आणि पालक यांची संयुक्त सभा घेतली..सभेत उदय सामंत म्हणाले, केवळ १५ दिवसांत शाळा बंद करणे शक्य नाही, त्यासाठी किमान वर्षभराची कायदेशीर प्रक्रिया करावी लागते. या शाळेत कोण राजकारण करत आहे, याची मला कल्पना आहे. येथील व्यवस्थापन बदलावे आणि संस्थाचालकांनी पालकांशी संवाद साधून शिक्षणाच्या दर्जासाठी योग्य ते बदल करावेत. .शाळेच्या मुख्याध्यापकांबाबत तक्रारी असल्याने संस्थेने त्यांना बदलावे. दर दोन महिन्यांनी पालकांसोबत बैठक घ्यावी. मुलांच्या शिक्षणाबाबत मी कोणतीही तडजोड करणार नाही. जर दुसरी संस्था हवी असेल, तर महाराष्ट्रातील नामवंत शिक्षण संस्थांना आमंत्रित करा. वर्षभरात सर्व प्रक्रिया पूर्ण करा, मात्र तूर्तास ही शाळा बंद करू नका..सभेला जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, उपविभागीय अधिकारी आकाश लिगाडे, तहसीलदार परीक्षित पाटील, बालभारती स्कूलचे अध्यक्ष मीनू गोस्वामी, आरजीपीपीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल देसाई, राजेश बेंडल, विपुल कदम, नेत्रा ठाकूर व महेश नाटेकर, प्रणव पोळेकर, प्रदीप बेंडल, गौरव वेल्हाळ आदी उपस्थित होते..स्थानिक विद्यार्थ्यांची संख्या अधिकनॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनच्या वतीने देशात चालवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये चाईल्ड सोसायटीतर्फे (नवी दिल्ली) मान्यताप्राप्त सीबीएसई बोर्डाची शाळा सुरू केली जाते. गुहागर तालुक्यातील दाभोळ वीज प्रकल्पाची जबाबदारी जेव्हा एनटीपीसीवर सोपवण्यात आली. .तेव्हा आरजीपीपीएलच्या निवासी संकुलात ही शाळा सुरू झाली. प्रारंभी प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांच्या मुलांसाठी असलेली ही शाळा नंतर स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठीही खुली करण्यात आली. सद्यःस्थितीत शाळेत स्थानिक विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे.