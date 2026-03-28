Prioritize Fuel : आंबा-काजू बागायतदारांना प्राधान्याने पेट्रोल-डिझेल द्या; महेश सप्रे यांचे तहसीलदारांना निवेदन

लांजा : सध्या तालुक्यात आंबा आणि काजूचा हंगाम ऐन भरात असतानाच बागायतदारांना इंधन मिळवण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतीकामासाठी आणि फवारणी पंपांसाठी शेतकऱ्यांना पेट्रोल-डिझेल प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि शेतकरी महेश सप्रे यांनी केली आहे..तालुक्यात सध्या घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची मोठी टंचाई भासत आहे. त्यातच दिवसातून अनेकवेळा वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने बागायतदार हैराण झाले आहेत. बागांना पाणी देण्यासाठी बसवलेले पंप वीज नसल्यामुळे बंद पडत आहेत, अशा वेळी इंधनावर चालणारे पंप वापरण्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पर्याय उरलेला नाही..फवारणीसाठी लागणारे पेट्रोल किंवा पाण्याचे पंप चालवण्यासाठी लागणारे डिझेल आणण्यासाठी शेतकरी जेव्हा पेट्रोलपंपावर कॅन घेऊन जातात तेव्हा त्यांना इंधन देण्यास नकार दिला जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. यामुळे हंगामाच्या काळात बागांचे नुकसान होण्याची भीती सप्रे यांनी व्यक्त केली आहे..महेश सप्रे यांनी या संदर्भात लांज्याच्या तहसीलदार प्रियंका ढोले यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. 'हंगामाचे गांभीर्य लक्षात घेता प्रशासनाने पेट्रोलपंपांना सूचना देऊन शेतकऱ्यांना कॅन किंवा बाटलीमध्ये इंधन उपलब्ध करून देण्याचे आदेश द्यावेत,' अशी मागणी त्यांनी केली. बागायतदारांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासन योग्य ती कार्यवाही करेल, असे आश्वासन तहसीलदार ढोले यांनी दिल्याचे सप्रे यांनी सांगितले.