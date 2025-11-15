कोकण

Ratnagiri News: मच्छीमारांच्या सुरक्षिततेसाठी आमदारांचा तूर्त निर्धार; हर्णै जेटी काम गुणवत्तेसह जलद पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश

Harne Jetty Construction Work: हर्णै जेटीचे बांधकाम वेळेत आणि सुरक्षिततेच्या निकषांनुसार पूर्ण व्हावे यासाठी आमदार योगेश कदम यांनी दिलेल्या स्पष्ट सूचना
Harne Jetty Construction Work:

Harne Jetty Construction Work:

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दापोली: हर्णै बंदर हे दापोली तालुक्याचे महत्त्वाचे मत्स्यबंदर असून, या भागातील शेकडो कुटुंबांचा व्यवसाय या बंदरावर अवलंबून आहे. त्यामुळे जेटीचे बांधकाम करताना मच्छीमारांच्या सुरक्षिततेला, सोयीसुविधांना आणि भविष्यातील वापर क्षमतेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

Loading content, please wait...
Business
Development
Dapoli
Harne
Economic cycle
fishing
construction site
fishery
Ratnagiri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com