Ratnagiri News: मच्छीमारांच्या सुरक्षिततेसाठी आमदारांचा तूर्त निर्धार; हर्णै जेटी काम गुणवत्तेसह जलद पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश

दापोली: हर्णै बंदर हे दापोली तालुक्याचे महत्त्वाचे मत्स्यबंदर असून, या भागातील शेकडो कुटुंबांचा व्यवसाय या बंदरावर अवलंबून आहे. त्यामुळे जेटीचे बांधकाम करताना मच्छीमारांच्या सुरक्षिततेला, सोयीसुविधांना आणि भविष्यातील वापर क्षमतेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. .कोणत्याही कारणाने काम विलंब होता कामा नये, असे प्रतिपादन गृहराज्यमंत्री आणि दापोलीचे आमदार योगेश कदम यांनी केले.हर्णै बंदर येथे बांधण्यात येत असलेल्या नव्या जेटीच्या कामाची त्यांनी आज प्रत्यक्ष पाहणी करून चालू असलेल्या कामाचा सविस्तर आढावा घेतला. .Ratnagiri News: उपकेंद्रात आरोग्य पथकाची सखोल पाहणी; सेवा, सुविधा आणि कामकाज पाहून तपासणी पथक झाले समाधानी!.या वेळी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी हे काम जलदगतीने, सुरक्षित आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करणे ही संबंधित विभागांची जबाबदारी आहे, असे सांगून कामाची गती वाढवण्याचे तसेच नियोजनबद्ध पद्धतीने गुणवत्तापूर्ण काम करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले..या वेळी स्थानिक नौकामालक आणि ग्रामस्थांनी या वेळी जेटी परिसरातील काही अडचणी व समस्या मांडल्या. आमच्या नौका कातळ दगडांना धडकू नयेत, तसेच भरती-ओहोटीच्या वेळी सुरक्षितरीत्या किनाऱ्याला लागण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशी मागणीही उपस्थितांनी केली..Ratnagiri News: अडथळ्यांवर मात करत निखिल पिंपळेंनी केली नेपाळवारी; १३ दिवसांत ५२५० किलोमीटरचा सोलो प्रवास पूर्ण.या वेळी स्थानिकांचा आवाज हा शासनापर्यंत पोहोचवणे ही माझी जबाबदारी आहे. त्यामुळे जेटीच्या कामामध्ये आवश्यक त्या तांत्रिक सुधारणा करून स्थानिकांच्या मागण्यांचा विचार केला जाईल, अशी ग्वाही कदम यांनी दिली..संयुक्त कृती आराखड्याचे निर्देशग्रामस्थांशी संवाद साधताना कदम यांनी स्थानिक विकासकामांबाबतही माहिती घेतली आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ प्रत्येक मत्स्य व्यावसायिकापर्यंत पोहोचवण्याबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. बंदर परिसर स्वच्छ, सुव्यवस्थित ठेवण्यासाठी स्थानिक ग्रामपंचायत आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाने संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्याचाही सल्ला दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.