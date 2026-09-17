Ratnagiri Rain: गौरी आगमनाच्या पूर्वसंध्येला मुसळधार; बळीराजाला दिलासा, २० सप्टेंबरपर्यंत तुरळक सरींचा अंदाज

रत्नागिरी: पाण्याअभावी भातशेतीला फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात असतानाच गौरी आगमनाच्या पूर्वसंध्येला बुधवारी (ता. १६) दुपारनंतर मुसळधार पाऊस पडल्याने बळीराजाला दिलासा मिळाला. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २० सप्टेंबरपर्यंत तुरळक पाऊस पडेल, असा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे गौरी-गणपती विसर्जनावेळी पाऊस राहील, अशी शक्यता आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.जिल्ह्यात जून ते १५ सप्टेंबर या कालावधीत जिल्ह्यात सरासरी २६३४.४० मिमी. पावसाची नोंद झाली आहे. हे प्रमाण सरासरीच्या ८८ टक्के आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी पावसाची नोंद झालेली आहे. सप्टेंबरमध्ये पावसाचा जोर ओसरला असून, सध्या जिल्ह्यात केवळ तुरळक स्वरूपात पाऊस पडत आहे. गणेश आगमनाला पावसाचे वातावरण होते; परंतु एखादी सर वगळता पावसाने पाठच फिरवली होती..दिवसा पडणारे कडकडीत ऊन ऑक्टोबर हीटची जाणीव करून देत होती. ऐन गणेशोत्सवातील या परिस्थितीमुळे बळीराजा धास्तावलेला होता. शेतकऱ्यांनी विघ्नहर्त्याला साकडे घालत पावसाची आळवणीही केली होती. मागील दोन दिवस आभाळ भरून येत होते; परंतु दिवसातून एखादी सर पडून पुन्हा वातावरण निवळत होते. बुधवारी (ता. १६) दिवसभर पावसाचे वातावरण होते. सायंकाळी जोरदार पावसाला सुरुवात झाली..रत्नागिरी तालुक्यासह काही ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे भातखाचरातही पाणी साचले आहे. सुमारे दीड तासांहून अधिक काळ पाऊस सुरू होता. उद्या (ता. १७) गौरी आगमन असल्यामुळे महिलांची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. सुदैवाने, सायंकाळी पावसाला सुरुवात झाल्याने रत्नागिरीसह ठिकठिकाणी खरेदीसाठी बाहेर पडलेल्या महिलांनी निःश्वास सोडला.रत्नागिरी ः गौरी आगमनाच्या पूर्वसंध्येला पावसाचे आगमन झाल्याने ग्रामस्थांसह शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला..Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी. कृषी विभाग सतर्क आगामी काळात पाऊस कमी राहून तापमानात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने पिकांना पावसाचा ताण बसू शकतो. याशिवाय, एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे शेतकऱ्यांनी खरीप पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी बळीराजाला प्रयत्न करावे लागतील, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.