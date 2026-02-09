Tigress Hirkani : कोयना अभयारण्यात बाजीच्या जोडीला हिरकणी! सह्याद्रीत तिसरी वाघीण दाखल, बोटीने प्रवासानंतर केलं निसर्गामुक्त

चिपळूण : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात तिसऱ्या वाघिणीला (हिरकणी) शनिवारी यशस्वीरीत्या निसर्गमुक्त केले आहे. या घटनेमुळे कोयना अभयारण्यात वाघ संवर्धनास मोठे बळ मिळाले असून कोयना अभयारण्यातील कोअर जंगल क्षेत्रात सुरक्षितस्थळी सोडण्यात आले..या वाघिणीला पाच फेब्रुवारीला सायंकाळी पाच वाजता पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील नागलवाडी वनपरिक्षेत्रातून पकडण्यात आले होते. त्यानंतर तिची वाहतूक सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात करण्यात आली. पुढे बोटीने प्रवास करून वाघीण कोयना अभयारण्यात आणण्यात आली. .Sahyadri Tiger: ताडोबातील बाजी वाघाची सह्याद्रीतील डोंगर दऱ्यात डरकाळी!; सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात भैरवगड, पाली, मालदेवपर्यंत वावर...आगमनानंतर पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तिची सखोल तपासणी केली. तिला पाणी व मटण देण्यात आले. शनिवारी (ता. ७) सकाळी ६ वाजता वाघिणीला कोयना अभयारण्यातील कोअर जंगल क्षेत्रात निसर्गमुक्त करण्यात आले..Chandoli Koyna Tiger Territory : चांदोली, कोयना जंगलात वाघांनी हद्दी केल्या फिक्स, तीन वाघांमध्ये कोणाची दादागिरी.पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात पसरलेल्या ११६५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हा शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून या यशस्वी मोहिमेने व्याघ्र संवर्धनास नवी दिशा मिळाली आहे..ही मोहीम क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपसंचालक किरण जगताप, सहाय्यक वनसंरक्षक बाबा हाक्के व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यशस्वीरीत्या पार पाडले. पेंचमधून आणलेल्या या ‘लाडो’ वाघिणीला सह्याद्रीत गाईड मंडळींनी ‘हिरकणी’ असे नावदिले आहे. .व्याघ्र अधिवास होणार सक्षमकोयना अभयारण्यात आधीच असलेल्या नर वाघ ‘बाजी’च्या जोडीला ही नवीन वाघीण दाखल झाली. यापूर्वी चंदा आणि तारा या वाघिणी व्याघ्र प्रकल्पात आल्या आहेत. यामुळे येथील व्याघ्र अधिवास अधिक सक्षम होणार आहे. यामुळे भविष्यात पर्यटन व जैवविविधतेस चालना मिळण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.