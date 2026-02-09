कोकण

Tigress Hirkani : कोयना अभयारण्यात बाजीच्या जोडीला हिरकणी! सह्याद्रीत तिसरी वाघीण दाखल, बोटीने प्रवासानंतर केलं निसर्गामुक्त

Sahyadri Tiger Reserve : सह्याद्रीच्या घनदाट जंगलात पुन्हा एकदा जीवनाचा नवा आवाज घुमला आहे. ‘हिरकणी’ या वाघिणीच्या निसर्गमुक्ततेमुळे कोयना अभयारण्यात व्याघ्र संवर्धनाची एक महत्त्वाची पायरी यशस्वीरीत्या पार पडली आहे.
Hirkani tigress released into the core forest area of Koyna Wildlife Sanctuary.

सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात तिसऱ्या वाघिणीला (हिरकणी) शनिवारी यशस्वीरीत्या निसर्गमुक्त केले आहे. या घटनेमुळे कोयना अभयारण्यात वाघ संवर्धनास मोठे बळ मिळाले असून कोयना अभयारण्यातील कोअर जंगल क्षेत्रात सुरक्षितस्थळी सोडण्यात आले.

Ratnagiri

