Hospital loan Fraud in Kolhapur : सेवानिवृत्त शिक्षकाची पावणेसहा कोटींची फसवणूक, 'हॉस्पिटल उभारणी'चे लाटले कर्ज; ठार मारण्याचीही दिली धमकी, तिघांना अटक

हातकणंगले (कोल्हापूर) : रुग्णालयाचे आधुनिकीकरण आणि अत्याधुनिक यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी लागणाऱ्या वीस कोटी रुपयांपैकी साडेसात कोटींचे कर्ज मंजूर करून, त्यातील काही रक्कम परस्पर हडप करून पावणेसहा कोटींची (Handkanangale hospital financial scam) फसवणूक केली. याबाबत विचारणा केली असता, जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची तक्रार हेर्ले (ता. हातकणंगले) येथील सेवानिवृत्त शिक्षक आण्णासाहेब बापूसाहेब चौगुले (वय ८१) यांनी हातकणंगले पोलिसांत दिली आहे..या प्रकरणी कोल्हापुरातील पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, यापैकी प्रांजल शरदचंद्र फडणीस (वय ४९, रा. स्वयंसिद्धी अपार्टमेंट, साईक्स एक्स्टेंशन, कोल्हापूर), सतीश नारायण पोतदार (५८, रा. फुलेवाडी रिंगरोड), संतोष भगवान डकरे (४१, फुलेवाडी) या तिघांना आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने अटक केली आहे; तर शिल्पा सुशांत फडणीस (४९, रा. ताराबाई पार्क) आणि छबूबाई पिलाजी कुंजीर (रा. कोल्हापूर) हे पसार झाले आहेत. अटक केलेल्यांना न्यायालयाने १३ जूनपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, फिर्यादी चौगुले यांनी त्यांच्या हॉस्पिटलची नव्या जागेत उभारणी करण्याचे निश्चित केले होते. कॅन्सर रुग्णांकरिता अत्याधुनिक मशीनरीसह मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर उभारण्यात येणार होते. यासाठी वीस कोटींची रक्कम कर्ज स्वरुपात उभारण्याकरिता त्यांचा मुलगा डॉ. संतोष चौगुले हे कोल्हापूर येथील वैभव पंडित यांच्या संपर्कात आले. त्यांनी जुलै २०२१ मध्ये सनदी लेखापाल सुशांत फडणीस यांची भेट घडवली..FDA Action in Sangli : तुकाराम मुंढेंचा दणका! सांगलीकरांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या 27 हॉटेल्सना बजावल्या नोटिसा; 3 हॉटेल, एका बेकरीचा परवाना निलंबित.त्यावेळी फडणीस यांनी वारणानगर येथील महात्मा गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टअंतर्गत हॉस्पिटल चालविण्यास देतो आणि कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून २० कोटी रुपये कर्ज मंजूर करून देतो, असे सांगितले. त्यानुसार कर्ज प्रस्ताव सादर केला; पण बँकेने केवळ साडेसात कोटींचे कर्ज मंजूर केले. ही रक्कम हृदया हॉस्पिटलच्या खात्यावर वर्ग झाली होती. सुशांत याने यातील पाच कोटी पत्नी शिल्पा व सख्खे भाऊ प्रांजल यांच्या नावे असलेल्या कंपनीमध्ये आणि अडीच कोटी त्यांच्याच संबंधित पावोस्टार सिनर्जी या कंपनीमध्ये वर्ग केले..Tamgaon Farmhouse Raid : तामगावच्या फार्महाऊसवर रंगली होती डान्स पार्टी, नगरसेवकाच्या भावासह 16 जण पोलिसांच्या जाळ्यात; 12 जण मद्यधुंद, 4 महिलांचा सुरु होता डान्स.रक्कम वर्ग करून घेऊनही चौगुले यांच्या हॉस्पिटलचे बांधकाम पूर्ण करून दिले नाही, तसेच आवश्यक साधनसामग्रीही दिली नाही. त्यामुळे आण्णासाहेब चौगुले यांनी ही रक्कम परत करण्याबाबत संशयितांना वेळोवेळी विचारणा केली. मात्र, त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली; तर प्रांजलने अरेरावीची भाषा वापरत ‘यापुढे जर आमच्या ऑफिसला आलात, तर जिवंत सोडणार नाही’, अशी धमकी दिली. त्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याचे व कर्जाची रक्कम स्वतःसाठी वापरल्याचे, तसेच त्याचे बँकेतील हप्तेही भरले नसल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे आपली ५ कोटी ७२ लाख २६ हजार ९०८ इतक्या रकमेची फसवणूक केल्याची तक्रार त्यांनी दाखल केली. पुढील तपास कोल्हापूर आर्थिक गुन्हे शाखा करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.