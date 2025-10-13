कोकण

Sindhudurg News: 'धारगळ आयुष हॉस्पिटलच्या वॉशिंग मशीन युनिटला आग'; शॉर्टसर्किटमुळे १५ लाखांचे नुकसान

“Short Circuit Causes Fire at Dharagal Ayush Hospital: विजेच्या तारा वितळलेल्या आढळल्याने ही घटना शॉर्टसर्किटमुळेच घडली असावी, असा प्राथमिक अंदाज आहे. प्रशासनाने संपूर्ण इमारतीतील विद्युत प्रणालीची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Fire brigade controlling the blaze at Dharagal Ayush Hospital’s washing machine unit, which caused damage worth ₹15 lakh.

सकाळ वृत्तसेवा
बांदा: धारगळ-गोवा येथील केंद्रीय आयुष मंत्रालयाच्या आयुष हॉस्पिटलमध्ये शनिवारी मध्यरात्री शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या आगीत मोठे नुकसान झाले. हॉस्पिटलच्या वॉशिंग मशीन युनिटमध्ये लागलेल्या या आगीत चार वॉशिंग मशीनसह इतर उपकरणे, कपडे व साहित्य जळून खाक झाले. एकूण अंदाजे १५ लाखांचे नुकसान झाल्याचे प्राथमिक माहितीवरून समोर आले आहे.

