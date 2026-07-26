कोकण

Sawantwadi Accident : कारची दुचाकीला धडक, २१ वर्षीय तरुणासह १७ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

21-Year-Old Youth and 17-Year-Old Girl Die in Crash
Police and local residents gather at the accident site after a fatal collision between a car and a motorcycle claimed the lives of a 21-year-old man and a 17-year-old girl.

Police and local residents gather at the accident site after a fatal collision between a car and a motorcycle claimed the lives of a 21-year-old man and a 17-year-old girl.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सावंतवाडी: जुन्या मुंबई-गोवा महामार्गावर कोलगाव मियाँसाहेब समाधीजवळ दुचाकी आणि मोटार यांच्यात झालेल्या भीषण धडकेत तरुण-तरुणी ठार झाली. कार्तिक अरविंद परब (वय २१, रा. भालावल, सध्या रा. सावंतवाडी) आणि आयुषी अमित देसाई (१७, रा. गोठोस, ता. कुडाळ) अशी मृतांची नावे आहेत. अपघात शुक्रवारी (ता. २४) रात्री सव्वा दहाच्या सुमारास घडला.

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