Sawantwadi Accident : कारची दुचाकीला धडक, २१ वर्षीय तरुणासह १७ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

सावंतवाडी: जुन्या मुंबई-गोवा महामार्गावर कोलगाव मियाँसाहेब समाधीजवळ दुचाकी आणि मोटार यांच्यात झालेल्या भीषण धडकेत तरुण-तरुणी ठार झाली. कार्तिक अरविंद परब (वय २१, रा. भालावल, सध्या रा. सावंतवाडी) आणि आयुषी अमित देसाई (१७, रा. गोठोस, ता. कुडाळ) अशी मृतांची नावे आहेत. अपघात शुक्रवारी (ता. २४) रात्री सव्वा दहाच्या सुमारास घडला..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.मोटारीने समोरून दिलेल्या धडकेनंतर आयुषीचा जागीच मृत्यू झाला, तर गंभीर जखमी कार्तिक याचा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. अपघातानंतर पसार झालेल्या मोटारचालक गोपाळ सुरेश गावडे (३६, रा. चौकुळ नेनेवाडी) याला सावंतवाडी पोलिसांनी अटक केली आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : कार्तिक आणि आयुषी दुचाकीवरून शुक्रवारी रात्री सव्वादहाच्या सुमारास येथून कोलगावच्या दिशेने जात होते. यावेळी पाऊस सुरू होता. .ते मियाँसाहेब समाधी परिसरात पोहोचले असता, कोलगावकडून सावंतवाडीच्या दिशेने वेगाने येणाऱ्या मोटारीने त्यांच्या दुचाकीला समोरून धडक दिली. धडक एवढी जोरदार होती की, दुचाकीवरील दोघेही रस्त्यावर फेकले गेले. यात आयुषीचा जागीच मृत्यू झाला. गंभीर जखमी कार्तिकला महेश बांदेकर, कृष्णा धुळपनावर आणि लादू रायका यांच्या मदतीने उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू असताना काही वेळातच त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी पंचनामा केला. .घटनास्थळी रात्री उशिरापर्यंत नागरिकांची गर्दी होती. अपघातानंतर मोटारचालक गोपाळ गावडे याने घटनास्थळावरून पळ काढला होता. मात्र, सावंतवाडी पोलिसांनी रात्री उशिरा त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्यावर वेगाने वाहन चालवून दोघांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आहे. साहाय्यक पोलिस निरीक्षक हर्षद हिंगे तपास करत आहेत..परब कुटुंबावर आघातअपघातात ठार झालेल्या कार्तिकची घरची स्थिती चांगली आहे. मात्र, स्वतःचा शिक्षणाचा खर्च स्वतःच करायचा, या हेतूने तो मध्यंतरीच्या काळात सावंतवाडी गार्डन परिसरात पॉपकॉर्न विक्रीचा व्यवसाय करत होता. तो राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) युवक जिल्हाध्यक्ष ऋतिक परब यांचा भाऊ, भालावल येथील निवृत्त सैनिक अरविंद परब यांचा मुलगा होय..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.‘तो’ प्रवास शेवटचा ठरलाआयुषी नुकतीच बारावी झाली. ती पुढील शिक्षण घेत होती. तिच्या मागे आई-वडील व दोन बहिणी आहेत. आयुषीचे वडील व आई तिच्या दुसऱ्या बहिणीला घेऊन शैक्षणिक प्रवेशासाठी मुंबईत गेले होते. कोलगाव येथे एका वाढदिवसाच्या कार्यक्रमासाठी दुचाकीवरून जात असताना ही दुर्दैवी घटना घडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.