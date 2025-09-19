कोकण

Raigad News: प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष ग्रामविकास अधिकारी यांची बदली थांबवण्यासाठी एकवटले गावकरी; गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले शेकडो सह्यांचे निवेदन

Honest Gram Vikas Officer’s transfer opposed by local villagers : एकही दिवस गैरहजर न राहता आमच्या ग्रामपंचायत मध्ये कार्यालयीन वेळेत हजर असतात. आमच्या ग्रामपंचायत मधील लोकांची सर्व कामे वेळेत होतात. ते शासनाच्या सर्व योजना लोकांपर्यंत पोहचवून त्या योजनांचा लाभ लोकांना मिळवून देतात.
Villagers submitting petition with signatures to stop transfer of honest Gram Vikas Officer.

Villagers submitting petition with signatures to stop transfer of honest Gram Vikas Officer.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-अमित गवळे

पाली : काहीवेळा सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कार्यप्रणालीवर लोक नाराज असतात. मात्र सुधागड तालुक्यातील पाच्छापूर गावात वेगळी परिस्थिती अनुभवास येत आहे. ग्रुप ग्रामपंचायत पाच्छापूर येथील प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष ग्रामविकास अधिकारी यांची बदली थांबवण्यासाठी गावकरी एकवटले गावकरी आहेत. गावकऱ्यांनी सुधागड गटविकास अधिकाऱ्यांना शेकडो सह्यांचे निवेदन दिले आहे.

Loading content, please wait...
Villages
Raigad
Rural Development
district
Protest
Transfers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com