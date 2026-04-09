कोकण

Leopard enters house kitchen : बिबट्या थेट स्वयपाक घरात आला अन् पाहुणा झाला..., घायाळ बिबट्याला घरातून कसं काढलं बाहेर

Leopard enters village house : घरात पाहुण्यासारखा शिरलेला घायाळ बिबट्या थेट स्वयंपाकघरात पोहोचला. वनविभागाने तातडीने कारवाई करत रेस्क्यू ऑपरेशनद्वारे बिबट्याला बाहेर काढले.
Leopard enters house kitchen sindhudurg

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Leopard rescue operation sindhudurg : वेंगुर्ले तालुक्यातील दाभोली-कोऱ्याचीवाडी येथील बागायतदार विवेक जोशी यांच्या स्वयंपाकघरात चक्क एक जखमी बिबट्या शिरला. त्याला सुरक्षितरीत्या जेरबंद करून त्याच्यावर उपचार करण्यात आले. ही घटना आज सकाळी नऊच्या सुमारास घडली.

