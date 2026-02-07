कोकण

River Pollution : निसर्गसौंदर्याची कत्तल! जगबुडी नदीकिनारा अस्वच्छतेच्या विळख्यात

Health Risks Rise : खेड शहराच्या मध्यभागातून वाहणारी आणि निसर्गसौंदर्य लाभलेली जगबुडी नदी आज अस्वच्छतेच्या विळख्यात अडकली आहे. अनधिकृत झोपड्या, मटण व मच्छीमार्केटमधील कचरा, उघड्यावर शौच आणि सांडपाण्यामुळे नदीकिनाऱ्याचे विद्रूप रूप समोर आले आहे.
Garbage, illegal huts and waste dumping

Garbage, illegal huts and waste dumping

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खेड : जगबुडी नदीकिनारी शासकीय जागेत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत झोपड्या उभ्या राहिल्या असून, निसर्गसौंदर्य लाभलेल्या या नदीकिनाऱ्याला बकाल स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या किनाऱ्यावरच पालिकेचे मटणमार्केट असून, त्यातून निर्माण होणारा ओला व सुका कचरा येथेच फेकला जातो. याबाबत पालिका प्रशासन अक्षम्य दुर्लक्ष करत आहे.

Loading content, please wait...
pollution
River
Plastic pollution
garbage news
pollution update
Ratnagiri
Nature

Related Stories

No stories found.