Pali News : जंगली मांजराच्या पिल्लांना समजले बिबट्या; माध्यमांवर अफवांचा पूर

संदेरी येथे आढळली जगातील सर्वात लहान जंगली मांजर वाघाटीची पिल्ले.
waghati cat Puppies

अमित गवळे
पाली - रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा येथे संदेरी गावातील एका बागेत बिबट्याची दोन पिल्ले आढळल्याच्या बातम्या बुधवारी (ता. 12) समाजमाध्यमांवर व सर्व मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्यांवर देखील प्रकाशित झाल्या होत्या. आणि त्यामुळे परिसरात स्थानिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

