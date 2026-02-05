कोकण

Kankavli Elections : कणकवलीत ठाकरे सेनेची अग्निपरीक्षा; कसोटी निवडणुकीच्या सत्तास्थानेची

Thackeray Sena : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कणकवली तालुक्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. बहुतांश मतदारसंघांत महायुती आणि ठाकरे शिवसेना यांच्यात थेट लढत.
सकाळ डिजिटल टीम
कणकवली : जिल्‍हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या अनुषंगाने गावागावांत प्रचाराचा जोर वाढला आहे. तालुक्‍यातील बहुतांश मतदारसंघात भाजप-शिवसेना महायुती विरोधात ठाकरे शिवसेना अशी लढत होत आहे.

