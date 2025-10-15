Missing Lawyer Case : तीन महिन्यांपासून वकील बेपत्ता, शिंदे गटाच्या 'या' आमदारावर गंभीर आरोप; किशोरी आरडे म्हणाल्या, 'माझ्या पतीच्या जीवाला..'

तीन महिन्यांपासून वकील तृशांत आरडे बेपत्ता आहेत.किशोरी आरडे यांनी आमदार महेंद्र थोरवे यांच्यावर गंभीर आरोप केले.आमदारांनी आरोप फेटाळले व मानहानीचा इशारा दिला..Karjat Missing lawyer Case : कर्जतमधील आरडे वकील बेपत्ता प्रकरणाला वेगळं वळण आलं आहे. वकील तृशांत आरडे यांच्या बेपत्ता होण्यामागे आमदार महेंद्र थोरवे (MLA Mahendra Thorve) यांचा हात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्या पत्नी किशोरी आरडे यांनी केला आहे. मंगळवारी अलिबाग येथे पत्रकार परिषद घेऊन किशोरी आरडे (Kishori Arde) यांनी शिंदे गटाच्या आमदाराविरोधात आरोप करत निशाणा साधलाय. मात्र, या सर्व आरोपांचे आमदार थोरवे यांनी ठामपणे खंडण केले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, तृशांत आरडे हे जुलै महिन्यापासून बेपत्ता आहेत. आरडे यांनी आमदार थोरवे यांच्याविरोधात न्यायालयात अनेक खटले दाखल केले होते. या पार्श्वभूमीवर आरडे कुटुंबीयांवर प्राणघातक हल्ला झाल्याचा आरोप किशोरी आरडे यांनी केला. त्याचबरोबर पोलिसांकडून पुरेशी मदत न मिळाल्याचंही त्यांनी सांगितलं..पत्रकार परिषदेत किशोरी आरडे म्हणाल्या, “आमच्यावरचे खोटे गुन्हे मागे घ्या. माझ्या पतीला शोधून आणा. माझ्या आणि माझ्या पतीच्या जीवाला धोका आहे. पोलिस सहकार्य करत नाहीत. आम्हाला न्याय द्या.”.Chatrapati Sambhajinagar Crime : लग्नाचं आमिष दाखवून तरुणीवर अत्याचार; ओळखीनंतर जवळीक वाढली अन्..; 20 वर्षीय पीडिता गर्भवती राहताच....दरम्यान, आमदार महेंद्र थोरवे यांनी हे आरोप फेटाळले. “मी आरडे यांना ओळखत नाही. त्यांनी अॅट्रॉसिटीच्या अनेक खोट्या केसेस दाखल केल्या आहेत. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ते फरार झाले आहेत,” असे थोरवे म्हणाले..तसंच, “तुमचे मतभेद मिटवा. सोशल मीडियावर बदनामी केल्यास मानहानीचा दावा दाखल केला जाईल,” असा इशाराही आमदारांनी दिला. या प्रकरणामुळे कर्जत परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून बेपत्ता वकिलाचा शोध पोलिसांनी गतीमान करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.