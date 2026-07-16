Kashedi Ghat Landslide : महामार्गावरील एक मार्गिका तब्बल 14 तास बंद; धामणदेवी-चोळई येथे दरड कोसळली, रस्ता खुला करण्याच्या कामात पावसाचे विघ्न

खेड : तालुक्यातील मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर कशेडी घाटात धामणदेवी व चोळई गावाजवळील हॉटेल अन्नपूर्णांसमोरील डोंगरावरून मंगळवारी रात्री पावणेदहा वाजण्याच्या सुमारास मोठी दरड (Mumbai Goa Highway landslide latest news) कोसळली. त्यामुळे मुंबईकडे जाणारी मार्गिका वाहतूक बंद करण्यात येऊन बुधवारी दुपारी अडीच वाजता वाहतूक सुरळीत झाली. महामार्गावरील मुंबईकडे जाणारी एक मार्गिका १४ तासानंतर सुरू करण्यात बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना यश आले. दरड हटवताना काहीकाळ पावसाचा अडथळा आला होता..मंगळवारी रात्री पडलेल्या या महाकाय दरडीने मुंबईकडे जाणारी मार्गिका पूर्णपणे व्यापून गेली. रात्री अधूनमधून दरडी कोसळत असल्याने कशेडी टॅप वाहतूक पोलिस आणि पोलादपूर पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांनी या ठिकाणी बंदोबस्त ठेवला. गोव्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील वाहतूक दुहेरी करून मुंबईकडे जाणारी वाहने दुसऱ्या मार्गिकेवरून वळवण्यात आली..Sadabhau Khot Latest Political Statement : 'सवतीचं स्वागतच, भांडीकुंडी करू लागेल'; जयंत पाटलांच्या भाजप प्रवेशाबाबत आमदार सदाभाऊ खोत यांचा खोचक टोला.या वेळी महाड औद्योगिक वसाहतीतील साहाय्यक पोलिस निरीक्षक आनंद रावडे हे देखील दरडप्रवण क्षेत्रात हजर झाले आणि त्यांनी बॅरिकेडस् लावून गोव्याकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवरून मुंबईकडे जाणारी वाहने मार्गस्थ केली. या ठिकाणी अपघात झाल्यास क्रेन तसेच अन्य बाबींची तत्परता ठेवण्यात आली. काल दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास दरड हटवल्यानंतर मुंबईकडे जाणारी मार्गिका सुमारे १४ तासानंतर सुरळीत झाली. तसे या मार्गावरील प्रवाशांनी समाधान व्यक्त केले..डोंगर उभे कापल्याने कोसळते दरडचौपदरीकरणाचे काम करताना कशेडी घाटातील डोंगर उभे कापल्यामुळे पावसाळ्यात वारंवार डोंगरातून लाल मातीचे ढिगारे कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. यावर योग्य त्या उपाययोजना करण्याची मागणी प्रवाशांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.