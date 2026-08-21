Kashedi Tunnel Update : कशेडी बोगद्यात पाण्याची गळती कायम, प्रवाशांची कसरत; गणेशोत्सवात वाढला धोका

खेड : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील बहुचर्चित कशेडी बोगद्यातील पाण्याचा पाझर आणि गळती अद्यापही थांबलेली नाही. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने केलेले सर्व तांत्रिक उपाय निष्फळ ठरले (Kashedi tunnel leakage during Ganeshotsav) असून, दोन्ही बोगद्यांमध्ये पाण्याची गळती सुरूच आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात कोकणात ये-जा करणाऱ्या चाकरमान्यांना आणि वाहनचालकांना मोठ्या कसरतीचा सामना करावा लागणार आहे..गणेशोत्सवासाठी दरवर्षी मुंबई, ठाणे आणि पालघर भागातून लाखो चाकरमानी कोकणात येतात. या काळात वाहतूक सुरळीत व्हावी म्हणून प्रशासन प्रयत्न करत असले, तरी कशेडी बोगद्यातील गळतीमुळे चिंतेचे वातावरण आहे..पावसाळ्यात बोगद्याच्या छतावरून आणि भिंतींवरून पाण्याचे फवारे उडत असून, रस्ता प्रचंड निसरडा झाला आहे. पाण्याचा योग्य निचरा न झाल्याने दुचाकी आणि चारचाकी वाहने घसरून अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे..केवळ तात्पुरती मलमपट्टी न करता महामार्ग विभागाने यावर तातडीने कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी जोरदार मागणी वाहनचालकांकडून केली जात आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून काही महिन्यांपूर्वी गळती रोखण्यासाठी केलेले प्रयत्न अपुरे ठरले असून, या प्रश्नावर गांभीर्याने तोडगा काढणे आवश्यक आहे..Ujani Water Project : सोलापूर, धाराशिवसह 6 जिल्ह्यांची चिंता मिटणार! कृष्णेचे पुराचे पाणी उजनीत वळवण्यासाठी युद्धपातळीवर हालचाली, काय आहे 19 हजार कोटींची योजना?.दृष्टिक्षेपातएकूण प्रकल्प खर्च : सुमारे ५०२ कोटी रुपयेबोगद्याची लांबी : २ किलोमीटर (प्रत्येकी तीन लेनचे दोन समांतर बोगदे)आकारमान : रुंदी १४ मीटर, उंची आठ मीटरजोडरस्ते : दोन्ही बाजूंना सात किमीचे अॅप्रोच रोडस् (एकूण प्रकल्प लांबी नऊ कि.मी.).कशेडी बोगद्यात होणाऱ्या गळतीमुळे अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे. बोगदा सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत बोगद्यात अनेक दुचाकीस्वारांचा घसरून अपघात झालेला आहे. यामध्ये दोन दुचाकीस्वारांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालेला आहे. त्यामुळे या गळतीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.-संदीप शिरावले, वाहनचालक.Satara IT Park : सातारकरांचे स्वप्न अखेर पूर्ण! 42.5 हेक्टर जागा एमआयडीसीच्या ताब्यात; 'आयटी पार्क'चे काम वेगात, खाणी-जुनी मिशनरी हटवण्याच्या हालचाली.पाणीगळतीमुळे हे आहेत धोकेसतत पाणी पाझरत असल्याने बोगद्याच्या आतील रस्ता निसरडा झाला आहेअचानक ब्रेक दाबल्यास वाहने घसरून अपघाताची भीतीवाहनांच्या काचांवर पाणी साचून दृश्यमानता कमी होण्याची शक्यतागळतीमुळे चालकांना गाड्यांचा वेग अत्यंत कमी ठेवावा लागतोऐन गणेशोत्सवात बोगद्यात होऊ शकते वाहतूक कोंडी.आधुनिक सुरक्षा व सुविधा यंत्रणाबोगद्यात हायटेक एलईडी पथदीप आणि ११ केव्ही वीजपुरवठ्यासह जनरेटर बॅकअप्हवा खेळती राहण्यासाठी व्हेंटिलेशन सिस्टिम, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि अग्निरोधक यंत्रणाआपत्कालीन परिस्थितीसाठी दोन्ही बोगद्यांना अंतर्गत जोडणारे रस्ते.राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे हे प्रयत्नमुंबई-गोवा महामार्गावरील कशेडी बोगद्यातील पाणीगळती रोखण्यासाठी आणि सुरक्षेच्यादृष्टीने राष्ट्रीय महामार्ग विभाग व कंत्राटदार कंपनीने ‘आयआयटी’च्या तज्ज्ञांमार्फत सर्वेक्षण केले आहे. खडकांतील भेगा बुजवण्यासाठी उच्चदाबाने केमिकल व सिमेंटचे ग्राउटिंग करण्यात आले. तसेच छतातून गळणारे पाणी मुख्य ड्रेनेज लाईनमध्ये सोडण्यासाठी पन्हाळी बसवण्यात आल्या आहेत. अंतर्गत भागात शॉटक्रिट, पीव्हीसी मेम्ब्रेन आणि फायबर शीटचे अस्तर लावून वॉटरप्रूफिंगचे कामही करण्यात आले. मात्र, तरीही गळती रोखण्यात यश आलेले नाही..दुरुस्ती खर्चाबाबत स्पष्टताकशेडी बोगदा हा संपूर्ण प्रकल्प सुमारे ५०२ कोटी रुपयांचा आहे. बोगद्यातील गळती दुरुस्तीचे काम ‘दोषदायित्व कालावधी’ अंतर्गत येत असल्याने याची सर्व आर्थिक जबाबदारी संबंधित कंत्राटदार कंपनीवरच आहे. यासाठी महामार्ग विभागाकडून कोणताही अतिरिक्त निधी दिला जाणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.