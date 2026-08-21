कोकण

Kashedi Tunnel Update : कशेडी बोगद्यात पाण्याची गळती कायम, प्रवाशांची कसरत; गणेशोत्सवात वाढला धोका

Kashedi tunnel water leakage on Mumbai Goa highway : कशेडी बोगद्यातील पाण्याचा पाझर आणि गळती थांबलेली नसल्याने रस्ता निसरडा झाला आहे. गणेशोत्सवातील वाढत्या वाहतुकीमुळे चाकरमान्यांना अपघाताचा धोका निर्माण झाल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे.
Mumbai Goa highway Kashedi tunnel safety

Mumbai Goa highway Kashedi tunnel safety

esakal

सिद्धेश परशेट्ये
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खेड : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील बहुचर्चित कशेडी बोगद्यातील पाण्याचा पाझर आणि गळती अद्यापही थांबलेली नाही. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने केलेले सर्व तांत्रिक उपाय निष्फळ ठरले (Kashedi tunnel leakage during Ganeshotsav) असून, दोन्ही बोगद्यांमध्ये पाण्याची गळती सुरूच आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात कोकणात ये-जा करणाऱ्या चाकरमान्यांना आणि वाहनचालकांना मोठ्या कसरतीचा सामना करावा लागणार आहे.

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