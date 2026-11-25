पाली : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील खालापूर येथील टोल सुधागड तालुक्यातील नागरिकांसाठी माफ करण्याची सुधागड मनसेची मागणी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने फेटाळून लावली आहे. महामंडळाच्या या भूमिकेमुळे सुधागड वासियांमध्ये तीव्र नाराजी असून, या संदर्भात मनसे लवकरच पुढील दिशा ठरवून तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा मनसे सुधागड तालुका अध्यक्ष सुनील साठे यांनी बुधवारी (ता. 25) दिला आहे..शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वाहनधारकांना टोलमधून सूट देता येणार नाही, असे महामंडळाने लेखी पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. सुधागड तालुक्यातील नागरिकांना कामानिमित्त मुंबई, पुणे आणि ठाणे येथे जाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रवास करावा लागतो. या प्रवासादरम्यान सुधागड वासियांकडून एक्सप्रेस वेचा केवळ २७ ते ३० किलोमीटर इतकाच मर्यादित वापर केला जातो. असे असतानाही त्यांना खालापूर टोल नाक्यावर तळेगावपर्यंतचा संपूर्ण टोल भरावा लागत आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांवर मोठा आर्थिक भूर्दंड पडत असून हा सुधागड वासियांवर होणारा अन्याय आहे. त्यामुळे या प्रकरणी लक्ष घालून खालापूर टोल माफ करण्यात यावा, अशी विनंती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सुधागड तालुका अध्यक्ष सुनिल साधुराम साठे यांनी एमएसआरडीसीकडे केली होती. .सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (मंत्रालय, मुंबई) २९ जुलै २०२६ च्या संदर्भ पत्राच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (मुंबई) कार्यकारी अभियंता (पथवि) सचिन निफाडे यांनी १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी तालुका अध्यक्ष सुनील साठे यांना अधिकृत उत्तर पाठवले आहे. या पत्रात महामंडळाने नमूद केले आहे की, "महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाअंतर्गत येणाऱ्या पथकर स्थानकांवर शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेनुसार (९ ऑगस्ट २००४ ची अधिसूचना) पथकर वसुली केली जाते. संबंधित पथकर स्थानकाच्या अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वाहनधारकांना पथकरातून सूट देता येत नाही..एका बाजूला केवळ २७ ते ३० किमी प्रवासासाठी पूर्ण टोल आकारला जात असताना, दुसऱ्या बाजूला रस्ते विकास महामंडळाने तांत्रिक नियमांवर बोट ठेवत टोल माफी नाकारली आहे. यामुळे स्थानिक प्रवाशांना दिलासा मिळण्याची आशा मावळली आहे. पत्रातील या नकारामुळे आता या प्रश्नावर मनसे आक्रमक भूमिका घेणार असून, लवकरच बैठकीद्वारे आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवून तीव्र आंदोलन केले जाईल. सुनील साठे, अध्यक्ष, मनसे सुधागड तालुका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.