Mumbai Goa Highway: काम अर्धवट पण वसुलीत मात्र हायटेक! निकृष्ट व अपूर्ण काम, तरीही मुंबई-गाेवा महामार्गावरील खारपाडा टोल नाका सुरू, रायगडकरांचा उद्रेक

-अमित गवळे पाली: तब्बल 16 वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे (NH-66) काम अद्याप पूर्ण झालेले नसतानाही, रायगड जिल्ह्यातील खारपाडा येथील टोल नाका अचानकपणे सुरू करण्यात आल्याने वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. महामार्गाची दुरवस्था कायम असताना प्रशासनाने अचानक टोल वसुली सुरू करून जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळल्याची भावना निर्माण झाली आहे. या मनमानी कारभाराविरोधात संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातून तीव्र संताप आणि प्रचंड उद्रेक पाहायला मिळत आहे..मुंबई-गोवा महामार्गाचा पहिला टप्पा असलेल्या पळस्पे ते इंदापूर या ८४ किलोमीटर अंतराचे काम अद्यापही प्रलंबित आहे. कोलाड, नागोठणे, कोलेटी या ठिकाणच्या पुलांची कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत, तर माणगाव आणि इंदापूर येथील बाह्यवळण मार्गांचे (बायपास) कामही अद्याप पूर्णत्वास आलेले नाही. असे असतानाही घाईघाईने टोल नाका सुरू करून वाहनचालकांची लूट सुरू असल्याचा थेट आरोप जनतेकडून केला जात आहे. प्रशासकीय धोरणावर कडाडून टीका केली आहे. शिवाय खारपाडा टोल नाक्यावर स्थानिक (MH-06) वाहनांना पूर्ण टोलमाफी मिळावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही रस्त्याचा दर्जा अत्यंत खराब आहे, ज्यामुळे वारंवार अपघात होत आहेत. अनेक पूल आणि माणगाव व इंदापूर येथील बायपास अपूर्ण असल्याने वाहनचालकांना नियमित तासनतास वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे..मुंबई ते गोवा दरम्यान संपूर्ण महामार्गात सध्या फक्त रायगड जिल्ह्यातच टोल नाका सुरू करण्यात आला आहे. रत्नागिरी किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशी घाई दाखवली गेलेली नाही. त्यातही रायगडमधील रस्त्याचा दर्जा रत्नागिरी-सिंधुदुर्गच्या तुलनेत अत्यंत निकृष्ट आहे. काम पूर्ण नसताना टोल सुरू करून एकप्रकारे रायगडकरांचा छळ सुरू आहे. यासाठी खासदार सुनील तटकरे आणि मंत्री नितीन गडकरी यांचे खूप आभार.कपिल पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते, पाली.सोशल मीडियावर खदखदखारपाडा टोल नाका सुरू झाल्यानंतर सोशल मीडियावरही प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व खदखद व्यक्त होत आहे. सध्या फेसबुक आणि इतर समाजमाध्यमांवर काही व्हिडिओ (रील) प्रचंड व्हायरल होत असून, यामध्ये महामार्गाची भीषण वास्तवता समोर आणली आहे. एका बाजूला खड्डे, अपूर्ण उड्डाणपूल, आणि निकृष्ट दर्जाचा रस्ता असताना, दुसऱ्या बाजूला मात्र टोल वसुलीसाठी उभारलेले अत्याधुनिक बॅरियर्स पाहून प्रवाशांनी "काम शून्य आणि वसुलीत मात्र हायटेक?" असा संतप्त सवाल केला आहे. तसेच लोकप्रतिनिधी व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) कारभाराचे वाभाडे काढत आहेत.