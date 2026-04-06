King Cobra in Sindhudurg : कोकणात 'शक्तिपीठ'च्या प्रस्तावित मार्गावर आढळला 7 फुटी 'किंग कोब्रा'; तळकटच्या जंगलात पिलांचाही वावर असण्याची शक्यता

बांदा (सिंधुदुर्ग) : तळकट परिसरात पक्षी निरीक्षण करत असताना पक्षी अभ्यासक प्रवीण सातोसकर यांच्या दृष्टीस सुमारे ७ फूट लांबीचा निम-वयस्कर 'किंग कोब्रा' साप आढळल्याची (Rare King Cobra spotted in Sindhudurg Talakat forest) नोंद झाली आहे. भारतातील अत्यंत दुर्मीळ व 'शेड्यूल १' मधील संरक्षित प्रजाती असल्याने या घटनेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नव्या बनविलेल्या आराखड्यानुसार शक्तिपीठ महामार्ग तळकट परिसरातून प्रस्तावित असल्याने स्थानिक पर्यावरणप्रेमींतून चिंता व्यक्त होत आहे..तळकट वनक्षेत्रात आढळलेला हा किंग कोब्रा अत्यंत विषारी असून वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ अंतर्गत त्याला उच्चतम संरक्षण प्राप्त आहे. सुमारे सात फूट लांबीचा हा निम-वयस्कर साप असल्याचे प्रवीण सातोस्कर यांनी सांगितले. यावरून तळकटच्या जंगल परिसरात किंग कोब्राचे प्रजनन सुरू असल्याचे संकेत मिळत असून, येथे त्यांच्या पिल्लांचाही वावर असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..जैवविविधतेसाठी महत्त्वपूर्णकिंग कोब्रा हा जगातील सर्वांत लांब विषारी साप मानला जातो. त्याची लांबी १० ते १६ फुटांपर्यंत जाऊ शकते. हा साप प्रामुख्याने दक्षिण व आग्नेय आशियात आढळतो. भारतात पश्चिम घाट आणि ईशान्य भारतात त्याचे अस्तित्व आढळून येते. महाराष्ट्रात मात्र तो अत्यंत मर्यादित क्षेत्रात दिसून येतो. सिंधुदुर्गातील दोडामार्ग तालुका आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुका या भागांत त्याच्या उपस्थितीच्या नोंदी आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर तळकट परिसरातील ही नोंद जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहे..वनविभागाचे नागरिकांना आवाहनजंगल परिसरात किंग कोब्रा आढळून आल्याने नागरिकांनी विशेष खबरदारी घेण्याचे आवाहन वनविभागाने केले आहे. जंगलालगतच्या भागात अनावश्यक वावर टाळावा. एकट्याने किंवा रात्रीच्या वेळी जंगलात जाणे टाळावे. घराभोवती व शेत परिसरात गवत, झुडपे वाढू देऊ नयेत. साप आढळल्यास त्याला पकडण्याचा किंवा मारण्याचा प्रयत्न न करता तत्काळ वनविभाग अथवा सर्पमित्रांना माहिती द्यावी. सावधगिरी आणि जागरुकतेमुळे धोकादायक परिस्थितीपासून बचाव होऊ शकतो.