Rain Forecast : पुढील चार-पाच दिवस पाऊस कसा राहणार, कोकण किनारपट्टीवर असा आहे अंदाज

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दोन दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढला असून आजही दिवसभर जोरदार सरी कोसळल्या; हवामान विभागाने २८ सप्टेंबरसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे.सततच्या पावसामुळे नवरात्रोत्सवातील कार्यक्रमांमध्ये व्यत्यय आला असून शेतकऱ्यांची भातपिके मोठ्या संकटात सापडली आहेत.जिल्ह्यातील सुमारे ३,००० हेक्टरवरील परिपक्व अवस्थेतील भातपीक पावसामुळे नष्ट होण्याची शक्यता आहे; पुढील तीन दिवस यलो अलर्ट दिला आहे..Sindhudurg Rain : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढला असून आज दिवसभर पावसाच्या जोरदार सरी बरसल्या. सततच्या पावसामुळे भातपिकांवरील संकट कायम आहे. हवामान विभागाने उद्या (ता. २८) ऑरेंज अलर्ट दिला आहे..बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे पावसाचा जोर दोन दिवसांपासून वाढला आहे. शुक्रवारी (ता. २६) जिल्ह्याच्या अनेक भागांत सरी बरसल्यानंतर रात्रीही पावसाची रिपरिप कायम होती. त्यामुळे नवरात्रोत्सवातील कार्यक्रमांमध्ये मोठा व्यत्यय आला. आज पहाटेपासून पावसाचा जोर कायम होता..Weather Alert Sangli : सावधान! कोयना, वारणेतून विसर्ग वाढला, सांगलीत आणखी पावसाची शक्यता.संततधार पावसामुळे परिपक्व झालेल्या भात पिकावरील संकट अधिक गडद झाले आहे. जिल्ह्यातील तीन हजार हेक्टरवरील भात पीक परिपक्व स्थितीत आहे. त्यामुळे हे पीक शेतकऱ्यांच्या हातातून वाया जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच हवामान विभागाने उद्या ऑरेंज तर त्यानंतर पुढील तीन दिवस यलो अलर्ट दिला आहे. त्यामुळे पुढील चार-पाच दिवस जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम असण्याची शक्यता आहे..FAQQ1. हवामान विभागाने कोणते अलर्ट दिले आहेत?A1. २८ सप्टेंबरसाठी ऑरेंज अलर्ट आणि पुढील तीन दिवसांसाठी यलो अलर्ट दिला आहे.Q2. पावसाचा कृषीवर काय परिणाम झाला आहे?A2. सुमारे ३,००० हेक्टरवरील परिपक्व अवस्थेतील भातपिके पावसामुळे वाया जाण्याची शक्यता आहे.Q3. पावसामुळे कोणत्या अन्य क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे?A3. नवरात्रोत्सवातील कार्यक्रमांमध्ये मोठा व्यत्यय आला असून गावांमध्ये वाहतूक व दैनंदिन कामकाजावरही परिणाम झाला आहे.