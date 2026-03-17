Konkan Project : पोयनार, न्यू मांडवे धरणांना मान्यता; मंत्री कदम, पोयनारला २६५, न्यू मांडवेला १९५ कोटी

रत्नागिरी : कोकणातील सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील पोयनार आणि न्यू मांडवे या दोन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. .त्यासाठी पोयनारला २६५ कोटी, तर न्यू मांडवेला १९५ कोटींचा निधी मंजूर केल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली. जिल्ह्यात घरगुती गॅस सिलिंडरचा कोणताही तुटवडा नाही. नागरिकांनी रांगा लावू नयेत. .लवकरच इतर प्रदेशांतून गॅसपुरवठा सुरळीत होईल. मात्र, गॅसचा काळा बाजार करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासनाला देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. येथील शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..योगेश कदम म्हणाले, 'कोकणच्या विकासाचा कणा असलेल्या सिंचनक्षेत्राकडे सरकारने विशेष लक्ष दिले आहे. पोयनार आणि न्यू मांडवे या दोन्ही प्रकल्पांच्या कामांना आता वेग मिळणार आहे. या धरणांची उंची वाढवण्यात येणार आहे. .त्यामुळे किमान ३२ गावांचा पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. यामध्ये कालव्यांचाही समावेश असून, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर झाल्यामुळे मी व्यक्तिगत या कामावर लक्ष ठेवून असणार आहे. यासोबतच कोकणातल्या पाचही जिल्ह्यांमध्ये नवीन 'साकव' (लघु पूल) बांधण्यात येणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील दळणवळणाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.'.कोणताही तुटवडा नाही. त्यामुळे नागरिकांनी रांगा लावू नयेत. लवकरच इतर प्रदेशांतून गॅसपुरवठा सुरळीत होईल. मात्र, गॅसचा काळा बाजार करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. विशेषतः हॉस्पिटलसारख्या अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्याने सिलिंडर पुरवले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अन्न व औषध प्रशासन विभागात लवकरच 'फूड सेफ्टी ऑफिसर'ची भरती केली जाणार आहे..चौकट...राजकीय टोलेबाजी आणि समन्वयसंजय राऊत यांच्या टीकेला उत्तर देताना ते म्हणाले, 'केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून कोणत्याही राज्याला किंवा भागाला दुजाभाव दिला गेलेला नाही. राऊत यांचे काम केवळ टीका करण्याचे आहे. विधानसभा पोटनिवडणुकीबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, महायुतीच्या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये उत्तम समन्वय आहे. सुनेत्रा पवार यांच्याशी चर्चा करून या पोटनिवडणुकीबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाईल.'.चौकटजि.प. अध्यक्षपदाचा मंडणगडला मानएकनाथ शिंदे यांनी मंडणगड तालुक्याला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचा मान दिल्याबद्दल कदम यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. या निर्णयामुळे मंडणगड तालुक्याच्या विकासाला मोठी उभारी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.. दृष्टिक्षेपात कोकणातील सिंचन प्रकल्पांना गती जिल्ह्यात घरगुती गॅस सिलिंडर पुरेसे गॅस तुटवड्यावर कडक उपाययोजना काळा बाजार करणाऱ्यांविरोधात कारवाई