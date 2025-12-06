Hapus Dispute: वलसाड हापूस नावाने जीआय टॅगसाठी अर्ज, मालकी हक्कही सांगितला अन्...; कोकणातील हापूस आंब्यावर गुजरातचा दावा

जगभरात सुगंध आणि गोड चवीसाठी प्रसिद्ध असलेला कोकण हापूस आंबा आता एका नवीन वादात अडकला आहे. गुजरातने वलसाड हापूस या नावाने जीआय टॅग (भौगोलिक संकेत) साठी अर्ज केला आहे आणि या आंब्यावर मालकी हक्क सांगितला आहे. या निर्णयामुळे कोकणातील आंबा उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे..जगात हापूस किंवा अल्फोन्सो आंब्यासाठी एकमेव अधिकृत भौगोलिक संकेत म्हणजे कोकण हापूस. हा GI टॅग कोकणातील शेतकऱ्यांना चांगली बाजारपेठ ओळख, वाजवी किंमत आणि काही प्रमाणात संरक्षण प्रदान करतो. हा टॅग २०१८ मध्ये जारी करण्यात आला होता. २०२२ च्या सुरुवातीला, नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्राने देखील हापूस आंब्यासाठी GI टॅगसाठी अर्ज केला होता. ज्यामुळे बराच वाद निर्माण झाला होता..१५ वर्षांपासून रखडलेलं काम पूर्ण होणार! मुंबई ते गोवा महामार्गासाठी नवीन अंतिम मुदत जाहीर; महत्त्वाची माहिती समोर.२०२३ मध्ये वलसाड हापूससाठी जीआय टॅगसाठी गुजरातमधील गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठांनी अर्ज केले आहेत. या अर्जासाठी कागदपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि पहिली सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी झाली. कोकणातील शेतकऱ्यांनी सांगितले की हा त्यांच्यासाठी मोठा धक्का असेल. .कोकण आंबा उत्पादक आणि विक्रेते संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. विवेक भिडे यांनी गुजरातच्या दाव्याला तीव्र विरोध केला. त्यांच्या मते, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागात पिकवले जाणारे आंबे बहुतेकदा कोकण हापूस म्हणून विकले जातात. ही भेसळ रोखण्यासाठी क्यूआर कोड प्रणाली सुरू करण्यात आली होती, परंतु फसवणूक सुरूच आहे..Indian Railway: इंडिगोची ‘ग्राउंडेड’ गोंधळगाथा; रेल्वे बनली लाखोंची अंतिम तारणहार! 7 विशेष गाड्यांची घोषणा, पण कुठे?.डॉ. भिडे म्हणतात की, जर वलसाड हापूसला जीआय टॅग मिळाला तर कोकणातील अस्सल हापूस उत्पादकांना मोठे आर्थिक नुकसान होईल. भविष्यात शिवणे हापूस किंवा कर्नाटक हापूस सारख्या नावांनी इतर कोणतेही अर्ज केले गेले तर असोसिएशन त्यांना तीव्र विरोध करेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.