Hapus Dispute: वलसाड हापूस नावाने जीआय टॅगसाठी अर्ज, मालकी हक्कही सांगितला अन्...; कोकणातील हापूस आंब्यावर गुजरातचा दावा

Hapus GI Tag Dispute: कोकणातील हापूस संकटात सापडल्याचे समोर आले आहे. गुजरातने जीआय टॅगसाठी दावा केला आहे. तसेच मालकी हक्क सांगितला आहे. यामुळे व्यापारी चिंतेत आहेत.
Vrushal Karmarkar
जगभरात सुगंध आणि गोड चवीसाठी प्रसिद्ध असलेला कोकण हापूस आंबा आता एका नवीन वादात अडकला आहे. गुजरातने वलसाड हापूस या नावाने जीआय टॅग (भौगोलिक संकेत) साठी अर्ज केला आहे आणि या आंब्यावर मालकी हक्क सांगितला आहे. या निर्णयामुळे कोकणातील आंबा उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.

