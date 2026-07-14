Konkan Houseboat : रायगड-रत्नागिरीच्या खाडीत उभी राहिली भंगार बोटीची शोकांतिका! 1 कोटींची 'हाउसबोट' अखेरच्या मोजतेय घटका; MTDC च्या 'त्या' एका अटीने पैसे पाण्यात..

मंडणगड (रत्नागिरी) : कोकणातील जलपर्यटनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने कोट्यवधी रुपये खर्चून आखलेली हाउसबोट संकल्पना अपयशी ठरली (MTDC houseboat abandoned at Vesvi Port) आहे. मंडणगड तालुक्यातील वेसवी बंदरात जलपर्यटनासाठी २०१६-१७ मध्ये १ कोटी रुपये खर्च करून आणलेली अत्याधुनिक हाउसबोट प्रशासकीय अनास्थेमुळे बागमांडला (जि. रायगड) खाडीत सडत पडली आहे. ठेकेदारच न मिळाल्याने शासनाचा १ कोटीचा विकासनिधी पाण्यात गेला आहे..कोकण समुद्र किनारपट्टीचे नैसर्गिक सृष्टीसौंदर्य पर्यटकांना जवळून अनुभवता यावे, या हेतूने एमटीडीसीने ही हाउसबोट वेसवी बंदरात आणली होती. या बोटीमध्येच पर्यटकांच्या राहण्याची उत्तम सोय केली होती, ज्यामध्ये २ आलिशान रूम्सचा समावेश होता..जलपर्यटनाची ही संकल्पना पर्यटकांना आकर्षित करणारी असली, तरी एमटीडीसीने ही बोट चालवण्यासाठी कंत्राटदारापुढे तब्बल २५ लाख रुपयांची अनामत रक्कम भरण्याची जाचक अट ठेवली. दरम्यान, ठेकेदारच न मिळाल्याने ही महत्त्वाकांक्षी योजना कागदावरच राहिली. देखभालीअभावी आणि वापराविना ही हाउसबोट कित्येक वर्षे एकाच ठिकाणी उभी राहून आता पार सडून गेली आहे..Saundatti Yellamma Temple : भाविकांसाठी गूड न्यूज! सौंदत्ती यल्लम्मा मंदिर अन् गोकाक धबधब्यावर होणार हायटेक रोप-वे; सरकारचा मोठा निर्णय.योग्य नियोजन, व्यवहार्य अटी आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा झाला असता तर ही योजना मंडणगडच्या पर्यटनाला नवी दिशा देऊ शकली असती. शासनाचा निधी अशा प्रकारे वाया जाणे, ही जनतेसाठी चिंतेची बाब असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी. तसेच हाउसबोट दुरुस्त करून किंवा पर्यायी उपाययोजना राबवून हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत. पर्यटनाच्यादृष्टीने मंडणगडला मिळालेली ही संधी पुन्हा जिवंत करणे, ही काळाची गरज आहे.-संजय रेवाळे, पर्यावरणप्रेमी.Koyna Dam Water Level : कोयना खोऱ्यात पाऊस गायब, धरणातील पाण्याच्या आवकेत मोठी घट; जुलै अखेरपर्यंत धरण भरणार का? दमदार पावसाची प्रतीक्षाच!.अनामत रक्कम आणि एमटीडीसीने ठरवलेले जलपयर्टनाचे माणसी भाडे या खर्चाचा ताळमेळ पाहता फायदेशीर व्यवसाय होईल, याची शाश्वती नसल्याने हाउसबोट चालवण्यास ठेकेदार पुढे आले नाहीत. हे पाहून एमटीडीसीने अनामत रकमेत व प्रवासी तिकीटभाड्यात तडजोड केली असती तर एमटीडीसीचा हाउसबोटी चालवण्याच्या उद्देशाची संकल्पना सफल झाली असती. मात्र, तडजोडीची भूमिका न स्वीकारल्याने हाउसबोट वापराविना सडून गेली.-ईस्माईल उंडरे, माजी सरपंच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.