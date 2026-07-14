कोकण

Konkan Houseboat : रायगड-रत्नागिरीच्या खाडीत उभी राहिली भंगार बोटीची शोकांतिका! 1 कोटींची 'हाउसबोट' अखेरच्या मोजतेय घटका; MTDC च्या 'त्या' एका अटीने पैसे पाण्यात..

Why the MTDC Konkan Houseboat Project Failed : रत्नागिरीच्या वेसवी बंदरासाठी एमटीडीसीने एक कोटी रुपये खर्चून आणलेली हाउसबोट ठेकेदार न मिळाल्याने आणि प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे वर्षानुवर्षे वापराविना पडून सडत आहे.
₹1 crore houseboat lying abandoned

₹1 crore houseboat lying abandoned

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मंडणगड (रत्नागिरी) : कोकणातील जलपर्यटनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने कोट्यवधी रुपये खर्चून आखलेली हाउसबोट संकल्पना अपयशी ठरली (MTDC houseboat abandoned at Vesvi Port) आहे. मंडणगड तालुक्यातील वेसवी बंदरात जलपर्यटनासाठी २०१६-१७ मध्ये १ कोटी रुपये खर्च करून आणलेली अत्याधुनिक हाउसबोट प्रशासकीय अनास्थेमुळे बागमांडला (जि. रायगड) खाडीत सडत पडली आहे. ठेकेदारच न मिळाल्याने शासनाचा १ कोटीचा विकासनिधी पाण्यात गेला आहे.

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