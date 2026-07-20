Konkan Voters SRR Campaign : गावाकडची नाळ धोक्यात? मुंबईतील चाकरमान्यांना ग्रामपंचायतींचे थेट कॉल; 'या' एका चुकीमुळे हक्काचं मत जाऊ शकतं!

देवरूख (रत्नागिरी) : उदरनिर्वाहासाठी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पनवेल, वसई-विरार आदी शहरांमध्ये स्थायिक झालेल्या कोकणातील हजारो चाकरमान्यांची सध्या गावाशी पुन्हा घट्ट नाळ जुळली (Konkan migrant voter verification) आहे. .राज्यात सुरू असलेल्या विशेष मतदार यादी पुनरिक्षण (एसआरआर) मोहिमेमुळे मतदार यादीतील नावे कायम ठेवण्यासाठी आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी गावाकडून चाकरमान्यांना सातत्याने दूरध्वनी केले जात आहेत. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाज सांभाळत कागदपत्रे गोळा करणे, अर्ज भरून पाठवणे आणि गावातील नातेवाइकांशी संपर्क साधणे, अशी धावपळ सुरू झाली आहे..Konkan MLC Election : '5 वेळा पराभूत केलेल्या उमेदवारासाठी...'; उदय सामंतांचा तटकरेंच्या बिनविरोध निवडीवर थेट आक्षेप, महायुतीमधील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर?.कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड अनेक गावांतील ग्रामपंचायती, बूथस्तरीय अधिकारी, ग्रामसेवक, ग्रामस्थ मंडळे आणि सामाजिक कार्यकर्ते मतदारांशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे वेळेत जमा करण्याचे आवाहन करत आहेत. अनेक गावांमध्ये गावनिहाय मतदारांची यादी तयार करण्यात आली असून, प्रत्येक मतदाराशी थेट संपर्क साधून माहिती दिली जात आहे..विशेष म्हणजे, मुंबईतील विविध ग्रामस्थ मंडळांनीही या मोहिमेत पुढाकार घेतला आहे. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर मंडळाचे पदाधिकारी चाकरमान्यांना एकत्र बोलावून अर्ज भरणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे, शंकांचे निरसन करणे आणि गावातील अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधणे अशी मदत करत आहेत. त्यामुळे अनेक चाकरमान्यांना प्रक्रिया सुलभ झाली आहे..Sonam Wangchuk Hunger Strike Latest Update : 23 दिवसांनंतर 'त्या' तीन विद्यार्थ्यांचं उपोषण मागे; पण सोनम वांगचुक, CJP संस्थापक दिपके यांचं काय?.गेल्या आठवडाभरापासून गावातून सतत फोन येत आहेत. सुरुवातीला नेमकी प्रक्रिया काय आहे हे समजत नव्हते. मात्र ग्रामस्थ मंडळाच्या मदतीने सर्व कागदपत्रे तयार करून गावात पाठवली. नोकरी सांभाळून हे काम करावे लागत असले तरी गावातील मतदार म्हणून आपली ओळख कायम ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.-संजय देसाई, देवरूख, सध्या विरारमुंबईत स्थायिक झालो असलो तरी आमचे घर, शेती आणि नातेवाईक गावातच आहेत. गावाच्या विकासासाठी मतदानाचा अधिकार कायम राहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रे वेळेत जमा केली. ग्रामस्थ मंडळे आणि गावातील कार्यकर्ते करत असलेले मार्गदर्शन खरोखरच कौतुकास्पद आहे.-दिनेश परबते, संगमेश्वर, सध्या ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.