कोकण

Konkan Voters SRR Campaign : गावाकडची नाळ धोक्यात? मुंबईतील चाकरमान्यांना ग्रामपंचायतींचे थेट कॉल; 'या' एका चुकीमुळे हक्काचं मत जाऊ शकतं!

Konkan Special Voter Revision campaign : विशेष मतदार पुनरिक्षण मोहिमेमुळे मुंबईसह विविध शहरांतील कोकणातील चाकरमान्यांची गावाशी पुन्हा नाळ जुळली असून, मतदार यादीतील नाव कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्याची धावपळ सुरू आहे.
Konkan migrant voter verification campaign

Konkan migrant voter verification campaign

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

देवरूख (रत्नागिरी) : उदरनिर्वाहासाठी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पनवेल, वसई-विरार आदी शहरांमध्ये स्थायिक झालेल्या कोकणातील हजारो चाकरमान्यांची सध्या गावाशी पुन्हा घट्ट नाळ जुळली (Konkan migrant voter verification) आहे.

Loading content, please wait...
Sindhudurg
Mumbai
job
Raigad
Konkan
voter list
Voter
Ratnagiri

Related Stories

Uday Samant statement on Aniket Tatkare election
Konkan ancient rock art conservation
Anjarle Fishing Boat Fire
₹1 crore houseboat lying abandoned