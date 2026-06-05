कोकण

Can Birds Predict Weather Changes? 'पेरते व्हा, पेरते व्हा!' कोकणात पावशा पक्ष्याची शीळ रानावनात घुमली; शेतकऱ्यांसाठी मान्सूनचा पहिला शुभसंकेत

What is the Pavsha Bird and Why is it Important? : कोकणात पावशा पक्ष्याची शीळ ऐकू येऊ लागल्याने पावसाच्या आगमनाची चाहूल लागली आहे. शेतकरी खरीप हंगामासाठी मशागतीच्या कामात व्यस्त आहेत.
Why does the Pavsha bird call before rain?

Why does the Pavsha bird call before rain?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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संगमेश्वर : पेरते व्हा, पेरते व्हा, अशी पावशा पक्ष्याची शीळ रानावनात घुमायला लागली आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात हिरवे स्वप्न तरळू लागले आहे. पावसाचा शुभसंकेत देणारा पावशा पक्षी सध्या कोकणच्या विविध भागांत ओरडताना ऐकू येत (Pavsha bird monsoon prediction in Konkan) आहे. शेतशिवारात आता कामांची लगबग वाढली असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे शेतशिवारात खरीपपूर्व मशागतीच्या कामांना वेग आला आहे. पाऊस वेळेवर आला तर आपली पंचाईत नको म्हणून प्रत्येक शेतकरी मशागत करण्यात व्यस्त झाला आहे.

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