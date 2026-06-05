Can Birds Predict Weather Changes? 'पेरते व्हा, पेरते व्हा!' कोकणात पावशा पक्ष्याची शीळ रानावनात घुमली; शेतकऱ्यांसाठी मान्सूनचा पहिला शुभसंकेत

संगमेश्वर : पेरते व्हा, पेरते व्हा, अशी पावशा पक्ष्याची शीळ रानावनात घुमायला लागली आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात हिरवे स्वप्न तरळू लागले आहे. पावसाचा शुभसंकेत देणारा पावशा पक्षी सध्या कोकणच्या विविध भागांत ओरडताना ऐकू येत (Pavsha bird monsoon prediction in Konkan) आहे. शेतशिवारात आता कामांची लगबग वाढली असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे शेतशिवारात खरीपपूर्व मशागतीच्या कामांना वेग आला आहे. पाऊस वेळेवर आला तर आपली पंचाईत नको म्हणून प्रत्येक शेतकरी मशागत करण्यात व्यस्त झाला आहे. .आकाराने कबुतराएवढा असलेल्या पावशा पक्ष्याची लांब चोच, अंगावर पट्टे, नर आणि मादी दिसायला सारखे. शिकारी पक्ष्यासारखाही तो दिसतो. चातक पक्ष्यांना पावसाळी पाहुणे म्हणूनही संपूर्ण मध्यभारतात ओळखले जाते. हा पक्षी स्वत:चे घरटे बांधत नाही, असे मानले जाते. आकाराने मैना या पक्ष्यासारखा हा पक्षी दिसतो. राखाडी रंगाच्या या पक्ष्यावर सोनेरी रंगछटेचे पट्टे असतात..हा पक्षी स्थानिक स्थलांतर करणारा असून, कोकिळेच्या वर्तनाचा आहे. कोकीळ जसे स्वतःच्या पिल्लांसाठी घरटे करत नाही तसेच या पक्ष्याचे आहे. मादी पक्षी सातभाई (खिवा) पक्ष्यांच्या घरट्यात आपली अंडी घालतो. पावशा पक्ष्याचे इंग्रजी नाव ‘इंडियन प्लॅनटिव्ह कुकू’ असून, तो फारसा आकर्षक नाही; मात्र, त्याच्या आवाजात गोडवा आहे. अळ्या, कीटक, फळे हा त्याचा आहार आहे..Mumbai High Tide Alert : मुंबईकरांनो सावधान! यंदा पावसाळ्यात समुद्र 24 वेळा कोपणार; 'या' 6 दिवसांत मुंबई जलमय होण्याचा मोठा धोका, लाटांची उंची ऐकून धडकी भरेल.कावळ्याचे घरटे हा देखील शुभ संकेतकावळ्याचे घरटे बांधणे हा देखील शुभ संकेत असल्याचे बोलले जाते. कावळा कोणत्या झाडावर घरटी बांधतो त्यावरूनही पाऊस किती पडणार, असा अंदाजदेखील अनेकजण वर्तवतात. कावळ्याने आंब्यासारख्या झाडांच्या पूर्वेला वा पश्चिमेला घरटे बांधले तर पाऊस भरपूर पडतो. काटेरी झाडावर बांधले तर पाऊस कमी पडतो, असाच सर्वसाधारण ग्रामीण भागात समज आहे..Indian Monsoon Explained : मान्सून म्हणजे नेमकं काय? तो कसा येतो? जाणून घ्या तुमच्या मनातल्या प्रत्येक प्रश्नाचं सोपं उत्तर!.आफ्रिका खंडातून चातकाचे आगमनमृग नक्षत्राच्या सुरुवातीलाच चातकाचे थवे आकाशात घिरट्या घालताना दिसतात. पावसाबरोबर चातक पक्षी स्थलांतर करतो. आफ्रिका खंडातून भारताकडे पावसासोबत या पक्ष्याचे आगमन होते. चातकाचे आगमन झाल्याबरोबर शेतकऱ्यांनाही पावसाची चाहूल लागते. पावसाचे थेंब झाडावर पडल्यानंतर पानाच्या टोकाला चोच लावून हा पक्षी पाणी पितो तसेच, ऑक्टोबरनंतर पाऊस कमी झाल्यानंतर तळ्यातील पानांवरील दव टिपतो. त्यानंतर ऑक्टोबर, नोव्हेंबरनंतर चातक पक्ष्यांच्या स्थलांतराला सुरुवात होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.