Konkan Rain Forecast : कोकणात पुन्हा पाऊस, कसे असेल पुढच्या चार दिवसांचे वातावरण

हायलाइट्स (मुख्य मुद्दे)सिंधुदुर्गात मुसळधार पाऊस कायम – सावंतवाडी, दोडामार्ग, कुडाळ आणि कणकवली तालुक्यांत सायंकाळी विजांच्या गडगडाटांसह जोरदार सरी कोसळल्या.भातपीक कापणी रखडली – सततच्या पावसामुळे सुमारे १५ हजार हेक्टर भातपिकांपैकी ५ हजार हेक्टरवरील पीक संकटात, काही पिकांना कोंब फुटण्यास सुरुवात.शेतकऱ्यांना सल्ला – १० ते ११ ऑक्टोबरनंतर दुपारी पाऊस कमी होण्याची शक्यता, तोपर्यंत कापणी टाळावी, असे मुळदे संशोधन केंद्राचे डॉ. यशवंत मुठाळ यांचे आवाहन..Weather Rain : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या काही भागांत विजांच्या गडगडाटांसह आज सायंकाळी पावसाच्या जोरदार सरी बरसल्या. त्यामुळे जिल्ह्यात पाऊस कायम असून, सतत पडत असलेल्या पावसामुळे भातपीक कापणी रखडली आहे.जिल्ह्यात पाऊस थांबण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. काही भागांत मंगळवारी (ता.७) सायंकाळी बरसल्यानंतर आज सकाळपासून पावसाने उघडीप दिली होती. काही भागांत कडक उन्हदेखील होते; परंतु सायंकाळी चारच्या सुमारास सावंतवाडी तालुक्यात विजांचा गडगडाट सुरू झाला. त्यानंतर सावंतवाडी, दोडामार्ग परिसरात जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. या भागात वीस मिनिटांपेक्षा अधिक पाऊस झाला..कुडाळ, कणकवली तालुक्यातदेखील सरी कोसळल्या. वैभववाडीच्या काही भागांत हलक्या सरी झाल्या. जिल्ह्याच्या उर्वरित भागात पावसाचे वातावरण होते. सतत पडत असलेल्या पावसामुळे जिल्ह्यातील भातपीक कापणी रखडली आहे. जिल्ह्यात सुमारे १५ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक भातपीक परिपक्व झाले आहे. यापैकी पाच हजार हेक्टरवरील पीक संकटात आले आहे..उभ्या पिकांना कोंबजिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यातील पीक परिपक्व झाले आहे. हे पीक परिपक्व होऊन वीस दिवस झाल्यामुळे आता पिकलेल्या पिकांना कोंब फुटण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.जिल्ह्यात १० ते ११ ऑक्टोबरपर्यंत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी तोपर्यंत भातपीक कापणी करू नये. त्या दिवशी दुपारनंतर पाऊस उघडीप देईल. या कालावधीत शेतकऱ्यांनी भातपीक कापणी करावी. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी पीक कापणीची घाई करू नये.- डॉ. यशवंत मुठाळ, तांत्रिक अधिकारी, संशोधन केंद्र मुळदे..Maharashtra Weather Alert : राज्यातील 'या' जिल्ह्यांत पाऊस पुन्हा धुमाकूळ घालणार, हवामान विभागाचा सतर्कतेचा इशारा .सामान्य प्रश्नोत्तरं (FAQs)प्र.१: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या हवामानाची स्थिती कशी आहे?उ. – जिल्ह्यात विजांच्या गडगडाटांसह अधूनमधून जोरदार पाऊस सुरू आहे. काही वेळा सूर्यदर्शन होते, परंतु सायंकाळच्या सुमारास पुन्हा पाऊस वाढतो.प्र.२: पावसाचा भातपिकांवर काय परिणाम झाला आहे?उ. – सतत ओलसर वातावरणामुळे परिपक्व भातपीक कापणीस विलंब झाला आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे पीक शेतातच उभे असून त्याला कोंब फुटण्यास सुरुवात झाली आहे.प्र.३: शेतकऱ्यांनी सध्या कोणती काळजी घ्यावी?उ. – हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार ११ ऑक्टोबरनंतर दुपारनंतर पाऊस ओसरण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी कापणीची घाई करू नये आणि भात ओलसर जमिनीतून तोडणे टाळावे..