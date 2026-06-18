Khed Mahabaleshwar Sky Bridge : वरळी सी-लिंकच्या धर्तीवर महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य 'स्काय ब्रिज' सज्ज; 50 किमीचा फेरा वाचणार, मार्गावरुन कधी वाहतूक सुरू होणार?

Konkan Sky Bridge project Maharashtra : रत्नागिरी आणि सातारा जिल्ह्यांमधील दळणवळण अधिक सुलभ करणारा, तसेच पर्यटन व उद्योग क्षेत्रासाठी नवे क्षितिज खुले करणारा महत्त्वाकांक्षी ‘केबल स्टेड स्काय ब्रिज’ आता पूर्णत्वाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुका आणि सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर यांना जोडणारा हा भव्य पूल पावसाळ्यानंतर वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे..राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी नुकतीच या प्रकल्पाची पाहणी केली. यावेळी पुलाचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती देण्यात आली. मुंबईतील प्रसिद्ध वरळी सी-लिंकच्या धर्तीवर उभारण्यात आलेल्या या पुलासाठी सुमारे १७५ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे..६४० मीटर लांबी आणि १४ मीटर रुंदी असलेल्या या स्काय ब्रिजमुळे खेड ते महाबळेश्वर दरम्यानचे अंतर तब्बल ५० किलोमीटरने कमी होणार आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना पोलादपूरमार्गे आंबेनळी घाटातून करावा लागणारा मोठा फेरा टळणार असून वेळ आणि इंधनाची मोठी बचत होणार आहे. तापोळा परिसरातून कोकणातील गाढवली-आहिर भागाला जोडणारा हा पूल कोयना बॅकवॉटर परिसरातील वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे..Pune-Bangalore Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील सर्वात मोठा उड्डाणपूल अखेर सुरू होणार; 'लोड टेस्टिंग'साठी 35 टनांच्या 12 गाड्या 24 तास केल्या उभ्या, प्रवाशांना दिलासा.पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे नवे केंद्रया भव्य पुलाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्या मध्यभागी उभारण्यात आलेली ४३ मीटर उंचीची आकर्षक व्ह्यू गॅलरी. येथे जाण्यासाठी अत्याधुनिक कॅप्सूल लिफ्ट तसेच स्वतंत्र जिन्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या ठिकाणावरून पर्यटकांना कोयना बॅकवॉटर, सह्याद्रीच्या नयनरम्य पर्वतरांगा तसेच मोहक सूर्योदय आणि सूर्यास्ताचे विहंगम दृश्य अनुभवता येणार आहे..Mumbai-Goa Highway : चिपळूणकरांना मोठा दिलासा! मुंबई-गोवा हायवेवर यंदा पाणी तुंबणार नाही; प्रशासनानं उचललं 'हे' पाऊल, अपघाताच्या धोक्यांनाही 'ब्रेक'.या प्रकल्पामुळे खेड तालुक्यातील रघुवीर घाट परिसर पर्यटनाच्या नकाशावर अधिक ठळकपणे झळकणार आहे. नैसर्गिक सौंदर्याबरोबरच येथील दुर्मिळ लाल खेकड्यांचे दर्शन घेण्यासाठी पर्यटकांची संख्या वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..कांदाटी खोऱ्यातील दुर्गम गावांचा दळणवळणाचा प्रश्न मार्गी लागणारस्काय ब्रिजमुळे कांदाटी खोऱ्यातील अनेक दुर्गम गावांचा दळणवळणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागणार आहे. पावसाळ्यात संपर्क तुटणाऱ्या शिदी, वळवण, उचाट, आकल्पे, दरे यांसह एकूण २१ गावांना वर्षभर सुरक्षित आणि अखंड संपर्क उपलब्ध होणार आहे..आजवर स्थानिक ग्रामस्थांना गलबत किंवा बार्जच्या साहाय्याने जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत होता. मात्र, पुलाच्या निर्मितीनंतर हा धोकादायक प्रवास इतिहासजमा होणार आहे. खेडचे माजी नगराध्यक्ष आणि भाजप नेते वैभव खेडेकर यांनी पुलाची पाहणी करून या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले आहेत..विकासाचा नवा मैलाचा दगडसह्याद्रीच्या कुशीत उभा राहिलेला हा भव्य स्काय ब्रिज केवळ वाहतुकीचा मार्ग नसून कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा नवा आधारस्तंभ ठरणार आहे. या पुलामुळे दोन्ही भागांतील व्यापार, पर्यटन आणि उद्योग क्षेत्राला चालना मिळणार असून स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये या प्रकल्पाबद्दल उत्साहाचे वातावरण असून, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला अधिक जवळ आणणारा हा स्काय ब्रिज विकासाचा नवा मैलाचा दगड ठरणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.