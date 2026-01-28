कोकण

Konkan Folk Art : कोकणच्या मातीचा नाद दुबईत घुमणार; ‘झांजगी नमन’चा ऐतिहासिक परदेश प्रवास

Konkani ‘Zhanjagi Naman’ : कोकणच्या लोककलेच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद होईल असा क्षण आता जवळ आला आहे. पारंपरिक ‘झांजगी नमन’ ही कोकणी लोककला प्रथमच परदेशात सादर होणार
Artists of Shivbhakt Konkan Loknatya Naman Mandal

Artists of Shivbhakt Konkan Loknatya Naman Mandal

सकाळ डिजिटल टीम
साडवली : कोकणच्या मातीतील लोककला ‘झांजगी नमन’ आता जागतिक व्यासपीठावर आपला ठसा उमटवणार आहे. संगमेश्वर तालुक्यातील गोळवली येथील ‘शिवभक्त कोकण लोकनाट्य नमन’ मंडळाला दुबई येथे कला सादरीकरणाचे निमंत्रण मिळाले असून, १५ फेब्रुवारी रोजी सादरीकरण आहे.

