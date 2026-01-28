Konkan Folk Art : कोकणच्या मातीचा नाद दुबईत घुमणार; ‘झांजगी नमन’चा ऐतिहासिक परदेश प्रवास

साडवली : कोकणच्या मातीतील लोककला ‘झांजगी नमन’ आता जागतिक व्यासपीठावर आपला ठसा उमटवणार आहे. संगमेश्वर तालुक्यातील गोळवली येथील ‘शिवभक्त कोकण लोकनाट्य नमन’ मंडळाला दुबई येथे कला सादरीकरणाचे निमंत्रण मिळाले असून, १५ फेब्रुवारी रोजी सादरीकरण आहे. .कोकणच्या लोककलेच्या इतिहासात परदेशात नमन सादर होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने या घटनेला सुवर्णाक्षरांनी कोरले जाणार आहे. पारंपरिक संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी नव्या पिढीने यशस्वीपणे पेलली आहे. .Ratnagiri : आग लागली तर कोण वाचवणार? उंच इमारती वाढल्या, पण सुरक्षा मागेच; तोकड्या सुविधांमुळे अग्निशमन दलाची दमछाक.नीलेश किंजळकर या युवकाने अवघ्या सहा वर्षांत या मंडळाला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते युयुत्सू आर्ते यांच्या संकल्पनेतून आणि मार्गदर्शनाखाली हा परदेशवारीचा मार्ग मोकळा झाला. .विशेष म्हणजे, राज्याचे उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या उपक्रमासाठी मोठी जबाबदारी उचलली असून, त्यांच्या सहकार्यामुळेच कोकणातील नमनातील राजा, प्रधान आणि प्रजा आता थेट दुबईवारी करणार आहेत..Ratnagiri Turtles : गुहागर च्या एकाच किनाऱ्यावर ‘टॅग’ केलेली कासवे; संवर्धनाला नवी दिशा.दुबईतील ‘ग्लेन्डेल इंटरनॅशनल स्कूल’ येथे १५ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ५ ते रात्री ९ या वेळेत हा कार्यक्रम होणार आहे. यासाठी २० कलाकारांचा संच १४ फेब्रुवारीला दुबईला रवाना होणार आहे. .या प्रवासापूर्वी कलारसिकांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी दादर येथील शिवाजी नाट्यमंदिरामध्ये एक विशेष प्रयोग सादर केला जाणार आहे. स्व. अनंत पाले आणि स्व. शंकर भुवड यांना प्रेरणास्थान मानून ही युवामंडळी जुन्या कलाकारांच्या अनुभवाची शिदोरी घेऊन आपली संस्कृती सातासमुद्रापार नेत आहेत. .या ऐतिहासिक मोहिमेमुळे जिल्ह्यातील नमन कलाकारांमध्ये चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परंपरेची मशाल युवकांच्या हाती शाहीर एकनाथ डिके, नीलेश किंजळकर, केतन किंजळकर, बबन धनावडे, अनिल किंजळकर यांसारख्या कलाकारांनी नमनाच्यामाध्यमातून समाजप्रबोधनाचा वारसा जपला आहे. .रत्नागिरीतील नमन मंडळांनी एकत्र येऊन संघटना स्थापन केल्यापासून कलाकारांमध्ये नवा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. दुबईतील प्रयोगासाठी जिल्ह्यातील दानशूर व्यक्तीही सढळ हाताने मदतीचा ‘खारीचा वाटा’ उचलत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.