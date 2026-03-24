Kokan Railways : कोकणवासियांसाठी खुशखबर; मुंबई-मडगाव विशेष ट्रेनची घोषणा, २३ स्थानकांवर थांबा

अल्ताफ चोरडेकर दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर बंद केल्यामुळे कोकणवासीयांमध्ये संताप असतानाच रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांच्या अतिरिक्त गर्दीचा निपटारा करण्यासाठी मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज ट्रमिनल्स ते मडगाव दरम्यान विशेष गाड्या चालवण्याची घोषणा केली आहे. या नवीन रेल्वे गाडीमुळे कोकणवासियांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे..मुंबई-मडगाव स्पेशल ट्रेनचे वेळापत्रक (ट्रेन नं. ०११२९/०११३०)कोकण रेल्वेने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार प्रवाशांच्या सुविधेसाठी विशेष फेऱ्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. ट्रेन क्र.०११२९ (मुंबई ते मडगाव) ही गाडी शुक्रवार ( ता.३ एप्रिल आणि रविवार ( ता.५ एप्रिल २०२६) रोजी मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज ट्रमिनल्स वरून मध्यरात्री ००:२० वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी दुपारी १५:१५ वाजता मडगावला पोहोचेल.. ट्रेन क्र. ०११३० (मडगाव ते मुंबई): ही गाडी शुक्रवार (ता.३ आणि रविवार दि. ५ एप्रिल २०२६ ) रोजी मडगाववरून दुपारी १६:०० वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे ०३:४५ वाजता मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज ट्रमिनल्सला पोहोचेल..कोकणातील 'या' महत्त्वाच्या स्थानकांवर असेल थांबाही विशेष ट्रेन दादर,ठाणे, पनवेल,पेण,रोहा,माणगाव, वीर,खेड,चिपळूण,सावर्डे, आरवली रोड,संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी,आडवली,विलवडे, राजापूर, वैभववाडी रोड, कणकवली,सिंधुदुर्ग,कुडाळ, सावंतवाडी रोड,थिवीम आणि करमळी या २३ स्थानकांवर थांबेल. यामुळे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..बुकिंग कधी सुरू होणारट्रेन क्र. ०११३० (मडगाव – मुंबई स्पेशल) चे बुकिंग २४ मार्च २०२६ पासून सर्व आरक्षण केंद्रांवर (PRS) आणि IRCTC च्या अधिकृत संकेतस्थळावर सुरू होणार आहे. या ट्रेनला एकूण २२ डबे असून त्यात २ टायर एसी, ३ टायर एसी, स्लीपर आणि जनरल डब्यांचा समावेश असेल.रेल्वे प्रशासनाने ही विशेष ट्रेन जाहीर केली असली तरी गेल्या २५ वर्षांपासून सुरू असलेली दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर बंद करून त्या जागी उत्तर भारतीय राज्यांसाठी कायमस्वरूपी गाड्या सुरू केल्याचा आरोप कोकणातील रेल्वे प्रवाशांकडून होत आहे.कोकणच्या हक्काची गाडी पुन्हा सुरू व्हावी, या मागणीसाठी कोकणवासियांकडून होत आहे.