kokan Rehabilitation : कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा संताप उफाळला! न्यायासाठी आता न्यायालयाची दारं ठोठावणार

खेड : कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या चौथ्या टप्प्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि प्रलंबित मागण्यांबाबत प्रशासनाकडून होणारी टाळाटाळ आता कळीचा मुद्दा ठरत आहे. प्रशासनाकडून मिळणारी चुकीची आणि दिशाभूल करणारी उत्तरे थांबवून प्रकल्पग्रस्तांना तत्काळ न्याय द्यावा अन्यथा मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाती आयोग आणि मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा चाकाळे कोळकेवाडी येथील दीपक भिकाजी मोहिते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे..मोहिते यांनी यापूर्वी ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका प्रशासनासह संबंधित सर्व विभागांना निवेदने दिली होती; मात्र, प्रदीर्घ काळ उलटूनही त्याची दखल घेतली गेली नाही. अखेर १३ मार्च २०२६ रोजी त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेत आपल्या व्यथा मांडल्या आहेत..निवेदनात म्हटले आहे की, कोयना जलविद्युत प्रकल्पाचा चौथा टप्पा हा जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित असून, त्यातून शासनाला दर मिनिटाला मोठा महसूल मिळत आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज महावितरणमार्फत वितरित केली जाते, ज्यामुळे राज्याची आर्थिक तिजोरी भरली जात आहे; मात्र, ज्यांनी आपली शेती, घरे आणि उपजीविका या प्रकल्पासाठी अर्पण केली त्यांनाच न्याय नाकारला जात आहे..ही बाब अत्यंत गंभीर असून, शासनाच्या सामाजिक न्याय व पुनर्वसन धोरणाविरोधात असल्याची भावना मोहिते यांनी व्यक्त केली आहे..निवेदनातील चार प्रमुख मागण्याकोयना जलविद्युत प्रकल्पातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी व्हावी.प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन द्यावी किंवा विशेष आर्थिक पॅकेज मंजूर करण्याबाबत तत्काळ शासननिर्णय निर्गमित करावा.प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या तर्कसंगत नाहीत, असे सांगून त्या फेटाळणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करावी..संपूर्ण प्रकरणात तातडीने अंतिम निर्णय घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा द्यावा. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देणे ही शासनाची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी आहे. जर सकारात्मक कार्यवाही झाली नाही तर आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून आम्ही न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागू.'- दीपक मोहिते (प्रकल्पग्रस्त).