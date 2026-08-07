Koyna Dam Tailrace Water Issue : समुद्रात जाणारे कोयनेचे पाणी कोकणाला मिळणार का? पुन्हा नवे सर्वेक्षण सुरू; 'हा' निर्णय ठरवणार भविष्य

चिपळूण : कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मितीनंतर वाशिष्ठी नदीत सोडून दिले जाणारे अवजल कोकणाच्या विकासासाठी वापरण्याची संकल्पना गेली २७ वर्षे कागदावरच आहे. या काळात अनेक समित्या स्थापन (Koyna hydel project wastewater for Konkan) झाल्या. अभ्यास, अहवाल सादर झाले आणि तज्ज्ञांनी पर्यायही सुचवले; मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शून्य राहिल्याने कोयनेच्या पाण्याचा प्रश्न केवळ चर्चा आणि आश्वासनांच्या फेऱ्यात अडकल्याची तीव्र भावना कोकणवासियांमधून व्यक्त होत आहे. भविष्यात कोयना अवजल स्थानिकांना उपयुक्त ठरेल या दृष्टीने सत्ताधारी विचार करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..कोयना अवजलाविषयी अनेक अहवाल तयार करण्यात आले. त्यात १९९९ मध्ये कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. श्रीरंग कद्रेकर यांनी हे पाणी मुंबईकडे नेण्याऐवजी रत्नागिरी व सिंधुदुर्गच्या शेती, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरण्याचा अहवाल दिला; पण तो लागू झाला नाही. २००६ मध्ये माजी मुख्य सचिव श्री. ना. पेंडसे समितीने समुद्रात वाया जाणारे पाणी कोकणात वापरल्यास ११ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल, असा अहवाल सादर केला..याने पिण्याचे पाणी, पर्यटन, दुग्धव्यवसाय आणि लघु जलविद्युत प्रकल्पांना गती मिळण्याची शिफारस केली. मात्र, हा अहवाल विधानसभेत चर्चेला न येताच फाईलबंद झाला. २००९ मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी १,५०० कोटींच्या योजनेची मागणी केली. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी सर्वेक्षणासाठी निधी देण्याचे मान्य केले; पण पुढे ठोस काहीच घडले नाही. जलतज्ज्ञ विजय जोगळेकर व निवृत्त मुख्य अभियंता दीपक मोडक यांनीही स्थानिक वापराचे तांत्रिक पर्याय सुचवले; पण शासनस्तरावर निर्णय झाला नाही..प्रश्न अजूनही अनुत्तरितसमित्या बदलल्या, सरकारे बदलली आणि सर्वेक्षणांचे थर साचले; मात्र कोयनेचे अवजल कोकणाच्या हक्कासाठी वापरण्याचा निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे. आता पुन्हा सुरू झालेल्या नव्या सर्वेक्षणातून प्रत्यक्ष प्रकल्प उभा राहणार की केवळ फाईलची जाडी वाढणार, याकडे संपूर्ण कोकणाचे लक्ष लागले आहे..कोयना अवजलाचा २४ वर्षांचा प्रवास१९९९ : डॉ. श्रीरंग कद्रेकर यांच्याकडून कोयना अवजल कोकणात वापरण्याबाबतचा अभ्यास अहवाल सादर२००५ : माजी मुख्य सचिव श्री. ना. पेंडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना२७ सप्टेंबर २००६ : पेंडसे समितीचा अहवाल सादर; ११ हजार हेक्टर सिंचन, पिण्याचे पाणी व पर्यटन विकासाची शिफारस२००९ : रामदास कदम यांच्याकडून १,५०० कोटींच्या योजनेची व १०० कोटींच्या सर्वेक्षणाची मागणी२०२६ : अवजल मुंबईला नेण्यासाठी पुन्हा नवे सर्वेक्षण सुरू; कोकणातील स्थानिक वापराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर.कोयनेचे पाणी चिपळूण आणि परिसरामध्ये कसा वापरता येईल, यासाठी शासनाने विशेष कार्यक्रम राबवला पाहिजे, काही योजना आखल्या पाहिजेत, विशेष पॅकेज दिले पाहिजे. चिपळूण हे कोकणातील मोठे शहर आहे. कोयनेचे पाणी मुंबईला गेले तर चिपळूण भकास होण्याचा धोका आहे.-सुरेश पाथरे, चिपळूण.नव्या सर्वेक्षणाने पुन्हा वाद पेटलाआता पुन्हा एकदा हे अवजल थेट मुंबईकडे वळवण्यासाठी नव्याने सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. त्यामुळे जुने अहवाल आणि शिफारशी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. आधीच्या अहवालांप्रमाणेच या नव्या सर्वेक्षणाचे भवितव्यही फाईलपुरतेच मर्यादित राहणार का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.