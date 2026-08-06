Koyna Water Project : कोयनेचे पाणी मुंबईला नेण्यासाठी 40 हजार कोटींचा खर्च! वाशिष्ठीत वाया जाणारे पाणी मुंबईची भागवणार तहान? कोयनाच्या अवजलावर डोळा?

रत्नागिरी/चिपळूण : कोयना जलविद्युत प्रकल्पाचे अवजल मुंबईकडे वळवण्यासाठी सुमारे ४० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या खर्चामध्ये मुंबईच्या जवळपास नवीन धरण बांधून मुंबईची तहान भागवता येऊ शकते. त्यामुळे कोयना अवजलवर डोळा का? असा प्रश्न उपस्थित होत (WAPCOS Koyna water feasibility survey) आहे..कोयनेचे अवजल मुंबईला नेणे शक्य आहे का? याची प्राथमिक चाचणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘वॅपकॉस’ संस्थेमार्फत या प्रकल्पाचे हायटेक सर्वेक्षण सुरू आहे. यावर येणारा अवाढव्य खर्च आणि भौगोलिक आव्हाने पाहता हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरण्यापूर्वीच रखडण्याची शक्यता आहे. पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला..चिपळूण तालुक्यातील पोफळी येथील जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मिती झाल्यानंतर बाहेर पडणारे अतिरिक्त पाणी (अवजल) वाशिष्ठी नदीत सोडून दिले जाते. हेच वाया जाणारे पाणी भुयारी बोगदे आणि पाईपलाईनच्या माध्यमातून मुंबईपर्यंत आणता येऊ शकेल का, याची तांत्रिक साध्यता तपासण्याचे काम सध्या सुरू आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘वॅपकॉस लिमिटेड’ या नामांकित अभियांत्रिकी सल्लागार संस्थेकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे..Kolhapur Ring Road : अमित शाह कोल्हापूरच्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवणार? शहरात 2 उड्डाणपूल अन् 4 भुयारी मार्ग; 164 कोटींच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील.या प्रकल्पाच्या अचूक नियोजनासाठी ‘लायडर सर्व्हे’द्वारे लेसर मोजमाप करून पोफळी ते मुंबई दरम्यानच्या संपूर्ण भूप्रदेशाचा थ्रीडी डाटा तयार केला जात आहे. याशिवाय, डोंगराळ भागातून जलवाहिनी नेण्यासाठी तिथल्या भूगर्भाची व खडकांची स्थिरता तपासण्यासाठी बोरिंग चाचण्या आणि वनक्षेत्रासह जमिनींचे भू सर्व्हेक्षणही केले जात आहे..कागदावर अत्यंत आकर्षक वाटणारा हा प्रकल्प प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवणे मात्र आव्हानात्मक आहे. कोकणातून मुंबईपर्यंतचे शेकडो किलोमीटरचे अंतर, मध्यभागी येणारी सह्याद्रीची तीव्र भौगोलिक रचना, त्यासाठी लागणारे महाकाय बोगदे आणि पाण्याचा प्रवाह पुढे नेण्यासाठी लागणारे शक्तिशाली पॉवरपंपिंग युनिटस् यामुळे या प्रकल्पाचा खर्च आवाक्याबाहेर जाण्याचा अंदाज आहे. या प्रकल्पामुळे कोकणातील पाण्याचा स्थानिक साठा आणि तेथील संवेदनशील पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांमुळे स्थानिक पातळीवरही विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सध्या हा संपूर्ण विषय केवळ प्राथमिक सर्वेक्षण आणि तांत्रिक अभ्यासाच्या टप्प्यात आहे. ‘वॅपकॉस’चा सविस्तर प्रकल्प अहवाल शासनाला प्राप्त झाल्यानंतरच या प्रकल्पाचे भवितव्य ठरणार आहे..Karnataka Industrial Growth : राज्यात जिंदाल समूह करणार 1.20 लाख कोटींची गुंतवणूक; बिसलेरी, रेमंडचाही उद्योग विस्ताराचा मानस, हजारो रोजगारांच्या संधी.कोयनेचे अवजल कमी खर्चात मुंबईला नेण्यासाठी यापूर्वी कोकण रेल्वेमार्गाच्या जागेचा पर्याय निवडण्यात आला होता. कोकण रेल्वेने हस्तांतरित केलेल्या जागेतून रेल्वेट्रॅकच्या बाजूने जलवाहिन्या टाकून हे पाणी मुंबईला नेले तर जमीन संपादित करणे, नवीन बोगदे तयार करणे, पाणी उचलण्यासाठी लागणारे पंप, आवश्यक वीज आदी खर्चातील बचत होऊन हा प्रकल्प राबवणे किती शक्य आहे, या संदर्भात चर्चा झाली होती; मात्र प्रत्यक्षात त्याचे पुढे काहीच झाले नाही.-अविनाश जाधव, सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे विभाग, मुंबई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.