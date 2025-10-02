कोकण

बेस्ट फ्रेंडचा प्रेमसंबंधाला नकार, माझी नाही तर कोणाचीच नाही म्हणत संपवलं; १७ वर्षीय तरुणीच्या हत्येचा उलगडा, तरुणाला अटक

Diksha Bagwe Murder Case : कुडाळ तालुक्यातील घावनळे इथल्या १७ वर्षीय महाविद्यालयीन तरुणीचा मृतदेह ५८ दिवसांनी सापडलाय. प्रेमसंबंधाला नकार दिल्यानं मित्रानेच तिची हत्या केल्याचं उघड झालंय. या प्रकरणी तरुणाला अटक करण्यात आलीय.
सूरज यादव
कुडाळ तालुक्यातल्या घावनळे इथली दीक्षा तिमाजी बागवे ही १७ वर्षीय तरुणी गेल्या दोन महिन्यांपासून बेपत्ता होती. तब्बल ५८ दिवसांनी तिचा मृतदेह वाडोस इथल्या बांटमाचा चाळा इथं आढळून आला. या प्रकरणी दीक्षाचा मित्र असलेल्या कुणाल कुंभार याला अटक करण्यात आलीय. एकतर्फी प्रेमातून ही हत्या झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिलीय. गेल्या दीड वर्षांपासून दोघे एकमेकांना ओळखत होते. मात्र दीक्षाने प्रेमसंबंधाला नकार दिल्याच्या रागातून कुणालने तिची हत्या केली.

