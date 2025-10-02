बेस्ट फ्रेंडचा प्रेमसंबंधाला नकार, माझी नाही तर कोणाचीच नाही म्हणत संपवलं; १७ वर्षीय तरुणीच्या हत्येचा उलगडा, तरुणाला अटक

कुडाळ तालुक्यातल्या घावनळे इथली दीक्षा तिमाजी बागवे ही १७ वर्षीय तरुणी गेल्या दोन महिन्यांपासून बेपत्ता होती. तब्बल ५८ दिवसांनी तिचा मृतदेह वाडोस इथल्या बांटमाचा चाळा इथं आढळून आला. या प्रकरणी दीक्षाचा मित्र असलेल्या कुणाल कुंभार याला अटक करण्यात आलीय. एकतर्फी प्रेमातून ही हत्या झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिलीय. गेल्या दीड वर्षांपासून दोघे एकमेकांना ओळखत होते. मात्र दीक्षाने प्रेमसंबंधाला नकार दिल्याच्या रागातून कुणालने तिची हत्या केली..दीक्षा सावंतवाडीत एका महाविद्यालयात शिकायची. २ ऑगस्टला ती कॉलेजला जाण्यासाठी गेली पण परतलीच नाही. कुटुंबाने शोध घेऊनही न सापडल्यानं पोलिसात तक्रार दिली. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. यात पोलिसांना कुणाल कुंभारवर संशय आला. सुरुवातीला त्यानं उडवाउडवीची उत्तरे दिली. पण पोलिसी खाक्या दाखवताच सत्य सांगितलं..Kudal : २ महिन्यांपूर्वी अचानक बेपत्ता, १७ वर्षीय मुलीचा मृतदेह जंगलात आढळला; तरुणाला अटक.कुणाल कुंभार हा सावंतवाडीत आयटीआयमध्ये शिकत होता. तर दीक्षा कॉलेजमध्ये होती. दोघांची दीड वर्षांपूर्वी ओळख झाली होती. या ओळखीतून घट्ट मैत्रीही झाली. कुणालने तिला प्रेमसंबंधासाठी विचारणा केली. पण ती प्रतिसाद देत नव्हती. यामुळे संतापलेल्या कुणालनं ती माझी नाही तर कुणाचीच नाही म्हणत तिला संपवण्याचा निर्णय घेतला..कुणाल कुंभारनं दीक्षाला दुचाकीवरून आंबेरी-शिवापूर मार्गे बाडोस परिसरात नेलं. मुख्य रस्त्यापासून १०० मीटर आत कच्च्या रस्त्यावर त्यानं दीक्षाची गळा आवळून हत्या केली. तिथं जवळच मृतदेह लपवून ठेवला. कुणाल हा त्याच परिसरातील डॉक्टर शरद पाटील यांच्याकडे काही काळ कामाला होता. त्यामुळे इथल्या परिसराची त्याला चांगली माहिती होती. त्यामुळेच कुणालनं दीक्षाला बाडोस इथं नेलं होतं..हे कसले शिक्षक? नोकरी जाण्याच्या भीतीनं २-३ दिवसांच्या बाळाला जंगलात दगडाखाली गाडलं; पती-पत्नीला अटक.पोलिसांनी कुणालला अटक करून त्याला न्यायालयात हजर केलं. पोलिसांनी त्याला ५ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तर दीक्षाचा मृतदेह ताब्यात घेण्यात आलाय. आई आणि बहिणीने मृतदेहाची ओळख पटवल्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सीपीआर रुग्णालय कोल्हापूर इथं पाठवण्यात आलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.