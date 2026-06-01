Konkan: कुंभार्ली घाटात रात्री साडे आठला एसटी बस पडली बंद, ४ तासांनी आली पर्यायी गाडी; चिमुकल्यांसह महिला अन् वृद्ध प्रवाशांचे हाल

चिपळूण: चिपळूण आगारातून सुटलेली खेड-नांदेड एसटी बस कुंभाली घाटात रात्री साडेआठ वाजता बंद पडली. चिपळूण आगारातून पर्यायी बस येईपर्यंत सुमारे चार तास या गाडीतील प्रवासी घाटात अडकून पडले होते. घाटामध्ये कसलीही सुविधा उपलब्ध नसल्याने प्रवासी हैराण झाले होते..याबाबत घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार खेड आगारातून सात वाजता सुटणारी खेड नांदेड बस चिपळूण आगारात ७.४० वाजता दाखल झाली. ७.४५ वाजता ती चिपळूण आगारातून कुंभार्ली घाटमार्गे नांदेडकडे जाण्यासाठी निघाली. पोफळी तांबे कॅन्टीन येथील थांबा घेऊन ती पुढे आली आणि कुंभार्ली घाटापासून काही अंतरावर आल्यानंतर ती बंद पडली. गाडीमध्ये ३२ प्रचासी होते. त्यात लहान मुलांसह महिलांचा समावेश होता. गाडी बंद पडल्याचे समजल्यानंतर चालक वाहक यांनी चिपळूण आगारात संपर्क साधला..चिपळूण आगारातून पर्यायी बस उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र ही बस येण्यास उशीर झाला. त्यामुळे प्रवासी वैतागले होते. घाटात ज्या ठिकाणी बस बंद पडली होती तेथे वीज किंवा पाण्याची सोय नव्हती. त्यामुळे अंधारात प्रवासी रस्त्याच्या कडेला उभे होते, तर काही लहान मुलांना घेऊन बस येण्याची प्रतीक्षा करत होते. सुमारे चार तासानंतर येथे चिपळूण आगाराची बस उपलब्ध झाली त्यानंतर प्रवासी पुढील प्रवासाला निघाले..सध्या सुट्यांचा हंगाम आहे. कोकणात आलेले चाकरमानी परतीच्या प्रवासाला निघाले आहेत त्यांना सोडण्यासाठी गेलेल्या बसेस वेळेत आगारात उपलब्ध होत नाहीत. मुंबईला गेलेल्या बस वाहतुकीमध्ये अडकतात. त्यामुळे त्यांना चिपळूण आगारामध्ये पोहोचण्यास उशीर होतो. त्यामुळेच नांदेडला निघालेल्या प्रवाशांना वेळेत त्यांची सोय करता आली नाही. आमच्याकडे जास्त जादा गाळ्या उपलब्ध नाहीत. प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत. - दीपक चव्हाण, आगारप्रमु.