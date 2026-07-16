Ladki Bahin Yojana Raigad Women : 'लाडकी बहीण' योजनेतून तब्बल 50 हजार महिलांची नावं वगळली; 'ही' आहेत महत्त्वाची कारणं, यादीत तुमचं तर नाव नाही ना?

अलिबाग : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून जिल्ह्यातील ५० हजार महिलांची नावे वगळण्यात आली (Ladki Bahin Yojana) आहेत. अपूर्ण ई-केवायसी, इतर शासकीय योजनांचा लाभ सुरू असणे, तसेच वय ६५ वर्षांपेक्षा अधिक असणे आदी कारणांमुळे त्यांना अपात्र ठरविण्यात आल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाने दिली आहे..जिल्ह्यातील ५ लाख ७६ हजार लाभार्थी महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ दिला जात असल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाकडून देण्यात आली. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, स्वावलंबन वाढविणे या उद्देशाने निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांचे अनुदान दिले जाते..Dhule Food Safety Raid : बापरे... तुम्हीही इथून मिठाई खरेदी करता का? धुळ्यातील नामांकित दुकानांमध्ये मुदतबाह्य अन्नपदार्थांची विक्री, FDA ची मोठी कारवाई.रायगड जिल्ह्यात या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला असून सुरुवातीला ६ लाख २५ हजार महिला पात्र ठरल्या होत्या. त्यांना योजनेचा लाभही देण्यात आला. मात्र, काही लाभार्थींनी नियमांचे पालन न केल्याने लाभार्थ्यांची ई-केवायसी आणि कागदपत्र पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील ६३ हजार ७८२ लाभार्थी महिलांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली..योजनांचे लाभार्थीवर्षभर चाललेल्या पडताळणीदरम्यान नमो शेतकरी, संजय गांधी निराधार योजना यांसारख्या इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या, ई-केवायसी न केलेल्या तसेच ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या महिलांना योजनेच्या निकषांनुसार अपात्र ठरविण्यात आले. परिणामी, रायगड जिल्ह्यातील सुमारे ५० हजार महिलांची नावे योजनेतून वगळण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.