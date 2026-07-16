कोकण

Ladki Bahin Yojana Raigad Women : 'लाडकी बहीण' योजनेतून तब्बल 50 हजार महिलांची नावं वगळली; 'ही' आहेत महत्त्वाची कारणं, यादीत तुमचं तर नाव नाही ना?

Why 50,000 Women Were Removed from Ladki Bahin Yojana : रायगड जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजनेतील सुमारे 50 हजार महिलांची नावे ई-केवायसी अपूर्ण, वयोमर्यादा ओलांडणे आणि इतर सरकारी योजनांचा लाभ सुरू असल्यामुळे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली.
Ladki Bahin Yojana

E-KYC Verification Process in Raigad District

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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अलिबाग : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून जिल्ह्यातील ५० हजार महिलांची नावे वगळण्यात आली (Ladki Bahin Yojana) आहेत. अपूर्ण ई-केवायसी, इतर शासकीय योजनांचा लाभ सुरू असणे, तसेच वय ६५ वर्षांपेक्षा अधिक असणे आदी कारणांमुळे त्यांना अपात्र ठरविण्यात आल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाने दिली आहे.

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