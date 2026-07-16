कोकण

Lanja Road Accident : काळजाचा थरकाप उडवणारा अपघात! गोव्याहून फिरून येताना मुंबईच्या नवविवाहित जोडप्यावर काळाचा घाला; कार डंपरवर आदळून चौघांचा मृत्यू

Four Killed in Lanja Road Accident on Mumbai-Goa Highway : चालक मुस्तफा काझी याचे मोटारीवरील नियंत्रण सुटले आणि ती महामार्गावर उभ्या असलेल्या डंपरवर आदळली.
Lanja Mumbai Goa Highway accident

Lanja Mumbai Goa Highway accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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लांजा (रत्नागिरी) : भरधाव जाणाऱ्या मोटारीने महामार्गावर उभ्या असलेल्या डंपरला मागून जोरदार धडक देऊन झालेल्या भीषण अपघातात चौघा जणांचा जागीच मृत्यू, तर एक जण जखमी झाला आहे. यामध्ये मोटारीचा चुराडा (Ratnagiri fatal car accident news) झाला. हा अपघात काल सकाळी सातच्या सुमारास मुंबई-गोवा महामार्गावर लांजा शांतिनगर येथे झाला.

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