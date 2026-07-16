Lanja Road Accident : काळजाचा थरकाप उडवणारा अपघात! गोव्याहून फिरून येताना मुंबईच्या नवविवाहित जोडप्यावर काळाचा घाला; कार डंपरवर आदळून चौघांचा मृत्यू

लांजा (रत्नागिरी) : भरधाव जाणाऱ्या मोटारीने महामार्गावर उभ्या असलेल्या डंपरला मागून जोरदार धडक देऊन झालेल्या भीषण अपघातात चौघा जणांचा जागीच मृत्यू, तर एक जण जखमी झाला आहे. यामध्ये मोटारीचा चुराडा (Ratnagiri fatal car accident news) झाला. हा अपघात काल सकाळी सातच्या सुमारास मुंबई-गोवा महामार्गावर लांजा शांतिनगर येथे झाला..अपघातातील मृतांमध्ये यास्मिन इरफान कुरेशी (वय ५४), फिजा अनस कुरेशी (२७), महम्मद इरफान कुरेशी (१५, सर्व रा. एमए रोड नागपाडा जंक्शन मुंबई), चालक मुस्तफा अल्फाज काझी (२४) यांचाही समावेश आहे. अनस इरफान कुरेशी (३१) हे जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी रत्नागिरी येथे नेण्यात आले आहे..याबाबत लांजा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार नागपाडा जंक्शन मुंबई येथील कुरेशी कुटुंबीय मुंबईहून गोवा येथे फिरण्यासाठी गेले होते. यातील अनस इरफान कुरेशी याचे महिनाभरापूर्वी लग्न झाले होते. गोवा येथे फिरून ते पहाटे मुंबईकडे येण्यास रवाना झाले. या वेळी सोबत अनस कुरेशी यांची आई यास्मिन इरफान कुरेशी, पत्नी फिजा अनस कुरेशी, महम्मद इरफान कुरेशी (१५) होते. कुरेशी यांच्या मालकीची मोटार (एमएच ०१ सीपी ८०२१) चालक मुस्तफा अल्फाज काझी चालवत होता..Leopard Sighting Jyotiba Dongar : बाप रे! जोतिबा डोंगरावरील शासकीय विश्रामगृहाच्या परिसरात फिरताना दिसला बिबट्या; पाहा अंगावर काटा आणणारा CCTV.बुधवारी पहाटे चालक मुस्तफा काझी याचे मोटारीवरील नियंत्रण सुटले आणि ती महामार्गावर उभ्या असलेल्या डंपरवर आदळली. त्यानंतर मोटार दुभाजकावर जाऊन उलटली. यामध्ये मोटारीचा अक्षरशः चुराडा झाला. अनस कुरेशी गंभीर जखमी असून, त्यांची आई यास्मिन, पत्नी फिजा यांच्यासह महम्मद कुरेशी आणि चालक मुस्तफा काझी यांचा जागीच मृत्यू झाला..Mumbai Milk Sales : दुधातील जीवघेण्या भेसळीचा मुंबईकरांनी घेतला धसका; सुट्ट्या दुधाची विक्री थेट 30 टक्क्यांनी घटली, FDA च्या कारवाईनंतर पाकीटबंद दुधाला पसंती.या अपघाताची माहिती मिळतात लांजा पोलिस निरीक्षक नीळकंठ बगळे हे सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले. मोटारीत अडकलेल्यांना नगरसेवक वैभव जोईल, तसेच युगंधर जोईल, वैभव गांधी, भास्कर तिखे, प्रताप जेधे, स्वरूप एकलुरे यांच्या मदतीने बाहेर काढण्यात आले. या अपघाताची नोंद लांजा पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून, अधिक तपास पोलिस निरीक्षक नीळकंठ बगळे हे करत आहेत..मृतदेह नातेवाइकांकडेअपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर कुरेशी यांचे कुटुंबीय दुपारी एकच्या सुमारास लांजा येथे दाखल झाले. त्यानंतर सायंकाळी शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.