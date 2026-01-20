Ratnagiri News: खेळातून मासिक पाळीचे विज्ञान; रत्नागिरीतील शाळांमध्ये ‘प्ले पिरीयड’चा उपक्रम!

रत्नागिरी : मासिक पाळीविषयी असलेला संकोच, भीती आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी कविता सावंत आणि दिव्या सुब्रमण्यम या दोघींनी एक अनोखा मार्ग निवडला आहे. त्यांनी ‘प्ले पिरीयड’ (Play Period) हा बोर्ड गेम तयार केला आहे. या माध्यमातून विद्यार्थिनींना मासिक पाळीमागचे विज्ञान सोप्या आणि खेळकर पद्धतीने समजावून सांगितले जात आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...रॉयल अकॅडमी ऑफ इंजिनिअरिंग (यूके) यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम २०२३ पासून महाराष्ट्रात रत्नागिरी आणि मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथे राबवला जात आहे. मासिक पाळीविषयी पुरेशी आणि शास्त्रीय माहिती नसल्यामुळे अनेक मुलींना पाळीची भीतीच वाटते. ही भीती दूर करण्यासाठी हसत-खेळत माहिती देणे हाच प्रभावी मार्ग असल्याचे लक्षात घेऊन या उपक्रमाची रचना करण्यात आली आहे..रत्नागिरीतील दामले प्रशाला, रा. भा. शिर्के प्रशाला आणि जी. जी. पी. एस. या शाळांमध्ये कविता आणि दिव्याने कार्यशाळा घेतल्या आहेत. त्यांत विद्यार्थिनींनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. सध्या मुलींमध्ये वयात येण्याचे (Early Menarche)वय कमी कमी होत आहे. अगदी लहान लहान म्हणजे तिसरी-चौथीतील मुलींनाही कधी कधी पाळी आलेली दिसते. त्यामुळे मुलींना अगदी लहानपणापासूनच या शारीरिक बदलांची जाणीव करून देणे गरजेचे बनले आहे..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.\rया बोर्ड गेमद्वारे हार्मोन्समधील बदल, शरीराची स्वच्छता, कापडी पॅडचा वापर, मासिक पाळीविषयीचे सामाजिक गैरसमज यांसारख्या मुद्द्यांवर सोप्या भाषेत चर्चा केली जाते. पाळी म्हणजे लाज किंवा भीती न ठेवता वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची सवय लावण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून केला जात असून, विद्यार्थिनी आणि शिक्षकांकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.