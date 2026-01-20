कोकण

Ratnagiri News: खेळातून मासिक पाळीचे विज्ञान; रत्नागिरीतील शाळांमध्ये ‘प्ले पिरीयड’चा उपक्रम!

Ratnagiri schools menstrual science initiative: रत्नागिरीत 'प्ले पिरीयड' उपक्रमाने मासिक पाळीविषयी गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न
Students participating in the ‘Play Period’ activity to understand menstrual health through play in Ratnagiri schools.

सकाळ डिजिटल टीम
रत्नागिरी : मासिक पाळीविषयी असलेला संकोच, भीती आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी कविता सावंत आणि दिव्या सुब्रमण्यम या दोघींनी एक अनोखा मार्ग निवडला आहे. त्यांनी ‘प्ले पिरीयड’ (Play Period) हा बोर्ड गेम तयार केला आहे. या माध्यमातून विद्यार्थिनींना मासिक पाळीमागचे विज्ञान सोप्या आणि खेळकर पद्धतीने समजावून सांगितले जात आहे.

