Leopard Attack Boy : थरारक! बिबट्याने दुचाकीस्वाराचा केला पाठलाग, कुत्रा असेल म्हणून गाडी हळू घेतली अन्...

Leopard Movement News : दुचाकीस्वार कुत्रा असेल या समजुतीने गाडी हळू करत असतानाच मागून बिबट्याने पाठलाग केल्याची थरारक घटना समोर आली आहे.
Leopard Chases Biker in Thrilling Incident

Sandeep Shirguppe
Updated on

Leopard Chase Incident : बिबट्याने दुचाकीस्वाराचा पाठलाग केल्याचा धक्कादायक प्रकार येथून जवळच असलेल्या घोडेमुख पायथ्याजवळ घडला. प्रसंगावधान राखल्याने संबंधित युवक या हल्ल्याच्या प्रयत्नातून बचावला. ही घटना गुरुवारी (ता. १) रात्री उशिरा घडली.

