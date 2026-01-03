Leopard Attack Boy : थरारक! बिबट्याने दुचाकीस्वाराचा केला पाठलाग, कुत्रा असेल म्हणून गाडी हळू घेतली अन्...

Leopard Chase Incident : बिबट्याने दुचाकीस्वाराचा पाठलाग केल्याचा धक्कादायक प्रकार येथून जवळच असलेल्या घोडेमुख पायथ्याजवळ घडला. प्रसंगावधान राखल्याने संबंधित युवक या हल्ल्याच्या प्रयत्नातून बचावला. ही घटना गुरुवारी (ता. १) रात्री उशिरा घडली..मळेवाड-नाईकवाडी येथील सतीश नाईक आपल्या दुचाकीवरून निरवडे येथे कामानिमित्त गेले होते. ते रात्री नऊच्या सुमारास घरी परत यायला निघाले. ते दुचाकीवरून घोडेमुख पायथ्याजवळ मुख्य रस्त्यावर आले असता त्याला काळोखात कोणी तरी प्राणी रस्त्यालगत दबा धरून बसल्याचे लक्षात आले. कुत्रा असेल म्हणून त्यांनी सुरुवातीला दुर्लक्ष केले. ते दुचाकीने पुढे जात असताना संबंधित प्राणी पाठलाग करत असल्याचे त्यांना जाणवले..मागे वळून पाहिले तर तो एक चक्क बिबट्या होता. त्याने दुचाकी जोरात पळवित मळेवाड गाठले. याबाबत त्याने येथील ग्रामस्थांना कल्पना दिली. त्यानंतर वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांना दूरध्वनी करून याची माहिती देण्यात आली..Loni Kalbhor Leopard : लोणी काळभोरच्या लोकवस्तीत बिबट्याचा थरार; गोठ्यात घुसून वासराचा फडशा!.या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली आहे. हा भाग वस्तीपासून जवळ आहे. येथून वाहनांची रात्रंदिवस वाहतूक सुरू असते. बिबट्याबरोबरच अन्य वन्य प्राण्यांचा उपद्रवही या परिसरात वाढला आहे. हे प्राणी भक्ष्याच्या शोधात मानवी वस्तीत येऊ लागले आहेत. पाळीव प्राण्यांवर हल्ला करत आहेत. याबाबत वनखात्याने तत्काळ दखल घेऊन आवश्यक उपाय योजावेत, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.