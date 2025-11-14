Ratnagiri Leopard: वाटुळमध्ये बिबट्याची चक्री-भीती! दुचाकीस्वाराचा थरारक पाठलाग; राजापूर परिसरात नागरिक हैराण

राजापूर: शहरासह तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील विविध गावांमध्ये मुक्त संचाराने बिबट्याने लोकांमध्ये दहशत निर्माण केलेली असताना वाटूळ येथे बिबट्याने एका दुचाकीस्वार तरुणाचा पाठलाग केल्याची घटना घडली आहे. .सुदैवाने, त्या तरुणाला कोणतीही दुखापत झालेली नाही; मात्र या घटनेने वाटूळ परिसरामध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. गेल्या वर्षभरापासून शहराच्या विविध भागांमध्ये बिबट्याचा मुक्तपणे संचार आहे. लोकवस्तीमध्ये दिवसाढवळ्या संचार करणारा बिबट्या यापूर्वी अनेकांनी पाहिला आहे. .ग्रामीण भागात बिबट्याची दहशत.काही महिन्यांपूर्वी पेंडखळे येथे रात्रीच्यावेळी वाहनचालकांना बिबट्या रस्त्यानजीकच्या झाडीमध्ये आढळून आला होता..दहशत निर्माण करणाऱ्या बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची सातत्याने लोकांकडून मागणी केली जात असली तरी, त्यावर वनविभागाकडून फारशा उपाययोजना झालेल्या दिसत नाहीत..Ratnagiri Leopard Dies : फासकीत अडकून बिबट्याचा दुर्दैवी अंत; कमरेला फासकी लागली अन् मोठमोठ्याने धापा टाकत बिबट्या...अशातच वाटुळ येथील एका दुचाकीस्वारावर बिबट्याने सायंकाळच्यावेळी पाठलाग केल्याची घटना घडली. बिबट्यासोबत छोटे बछडेही असल्याचे सांगितले जात आहे.. या घटनेमध्ये दुचाकीस्वार तरुण बचावला असून, त्याला सुदैवाने कोणतीही दुखापत झालेली नाही. त्यामुळे दहशत निर्माण करणाऱ्या या बिबट्याचा तत्काळ बंदोबस्त करावा, अशी मागणी वाटुळ ग्रामस्थांकडून वनविभागाकडे करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.