Mokhada Protest : प्रकल्प ग्रस्तांची मध्य वैतरणा धरणावर धडक; मागण्यांसाठी प्रवेशद्वारावरच ठिय्या आंदोलन!

Madhya Vaitarna Dam : मध्य वैतरणा धरणामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांनी पुनर्वसन, मोबदला आणि जमीन हक्कांच्या मागण्यांसाठी प्रवेशद्वारावर ठिय्या आंदोलन केले. अधिकारीांनी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
मोखाडा : मुंबई ची तहान भागवण्यासाठी मोखाड्यात मध्य वैतरणा धरण बांधण्यात आले आहे. मात्र, या धरणाने बाधीत गावातील प्रकल्प ग्रस्त कुटुंबाना अजुनही न्याय मिळालेला नाही. प्रकल्प ग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष रामा काळु कडु यांच्या नेतृत्वाखाली मध्य वैतरणा धरणाच्या प्रवेशद्वारावरच ठिय्या आंदोलन करण्यात आले आहे. मोखाड्यातील मध्य वैतरणा धरणात मोखाड्यातील 61 आदिवासी कुटुंब बाधीत झाले आहे.

