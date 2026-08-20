Cobia Fish Farming : महाराष्ट्राच्या समुद्रात आता 'कोबिया' माशांचे संवर्धन! खोल समुद्रात 'क्रेज फार्मिंग'साठी नीतेश राणेंचे महत्त्वाचे आदेश, मच्छीमारांसाठी रोजगाराची नवी संधी

ओरोस : समुद्रातील मत्स्यव्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत खोल समुद्रात ‘मसल फार्मिंग’ तसेच केजिंगच्या (जाळे) माध्यमातून कोबिया प्रजातीच्या माशांचे संवर्धन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू (cobia cage farming project in Maharashtra) करावा. मात्र, स्थानिक मच्छीमारांचा गैरसमज होऊ नये, यासाठी त्यांना विश्वासात घेण्याचे निर्देश मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नीतेश राणे (Nitesh Rane) यांनी दिले..मंत्रालयात मदर ओसियन कंपनीतर्फे प्रकल्पाचे सादरीकरण कंपनीचे संचालक मितेश शहा यांनी केले. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., मत्स्य आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी रवींद्र खेबुडकर, कंपनीचे संचालक मितेश शहा, बियॉन्ड एस्पॉय आणि प्रेमदीप व्होरा, तपन सामंत आदी उपस्थित होते..मंत्री राणे म्हणाले, 'खोल समुद्रातील मत्स्यसंवर्धनाच्या माध्यमातून मत्स्य उत्पादन वाढविणे, आधुनिक मत्स्यपालन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे तसेच मत्स्य व्यवसायातील रोजगार व गुंतवणुकीच्या नव्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने या प्रकल्पाला महत्त्व आहे. स्थानिक मच्छीमारांचा गैरसमज दूर करून प्रकल्प राबवावा. या प्रकल्पांतर्गत खोल समुद्रात सुमारे ६० मीटर आकाराचे जाळे उभारून त्यामध्ये कोबिया प्रजातीच्या माशांचे शास्त्रीय पद्धतीने संवर्धन करण्यात येणार आहे..Sangli Jaggery Adulteration : सांगलीत एफडीएची धडक कारवाई! वसंतदादा मार्केट यार्डातून सव्वाचार लाखांचा भेसळयुक्त गूळ जप्त; तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये.खोल समुद्रात मसल अर्थात कालवे पालन करण्याच्या प्रकल्पाचाही यामध्ये समावेश आहे. प्रकल्पासाठी मदर ओसियन कंपनीच्या नॉर्वे येथील कंपनीसोबत संयुक्त उपक्रम असून, या भागीदारीच्या माध्यमातून आधुनिक आणि आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे प्रस्तावित आहे.' महाराष्ट्राच्या सागरी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मत्स्य उत्पादन वाढविण्यासोबतच मत्स्य व्यवसायाला व्यावसायिक आणि शाश्वत स्वरूप देण्यासाठी अशा नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांना चालना देण्याच्या दृष्टीने बैठकीत चर्चा झाली..‘वॉटर ॲम्ब्युलन्स’साठी संयुक्त प्रस्ताव द्यासमुद्रातील अपघात अथवा वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत पोहोचविण्यासाठी ‘वॉटर ॲम्ब्युलन्स’ सेवा महत्त्वाची ठरेल. मुंबई महानगर प्रदेशात ही सुविधा सुरू करण्यासाठी आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड आणि संबंधित संस्थांनी समन्वयाने संयुक्त प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले. मंत्रालयात मरिन प्रा. लि. कंपनीमार्फत वॉटर ॲब्युलन्सबाबत सूचना सादरीकरणानंतर मंत्री राणे बोलत होते..Kolhapur Vaibhavwadi Railway : कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे जोडणीचा मार्ग बदलणार? मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांची महत्त्वाची माहिती; तांत्रिक, भौगोलिक अडचणींमुळे निर्णय.यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., मत्स्य आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. वॉटर ॲम्ब्युलन्स प्रकल्पाची उभारणी, परिचालन आणि त्यामधील वैद्यकीय सुविधांबाबत आरोग्य विभागासोबत सविस्तर चर्चा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संयुक्त बैठक आयोजित करण्याची सूचना मंत्री राणे यांनी केली. या बैठकीत प्रत्येक विभागाची भूमिका निश्चित करून प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.