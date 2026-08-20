कोकण

Cobia Fish Farming : महाराष्ट्राच्या समुद्रात आता 'कोबिया' माशांचे संवर्धन! खोल समुद्रात 'क्रेज फार्मिंग'साठी नीतेश राणेंचे महत्त्वाचे आदेश, मच्छीमारांसाठी रोजगाराची नवी संधी

Deep Sea Cobia Fish Farming Project in Maharashtra : महाराष्ट्रात खोल समुद्रात कोबिया माशांचे केजिंग आणि मसल फार्मिंगचा प्रायोगिक प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
Maharashtra deep sea cobia farming latest news

Maharashtra deep sea cobia farming latest news

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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ओरोस : समुद्रातील मत्स्यव्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत खोल समुद्रात ‘मसल फार्मिंग’ तसेच केजिंगच्या (जाळे) माध्यमातून कोबिया प्रजातीच्या माशांचे संवर्धन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू (cobia cage farming project in Maharashtra) करावा. मात्र, स्थानिक मच्छीमारांचा गैरसमज होऊ नये, यासाठी त्यांना विश्वासात घेण्याचे निर्देश मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नीतेश राणे (Nitesh Rane) यांनी दिले.

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