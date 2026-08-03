Devsthan Inam Land : साडेपाच लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनींबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! कुळ आणि वहिवाटदारांना मिळणार हक्क?

रत्नागिरी : राज्यातील देवस्थान इनाम वर्ग-३ च्या तब्बल साडेपाच लाख हेक्टर जमिनी सध्या बेवारस (Devsthan Inam Land Act Maharashtra) आहेत. या जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी राज्य सरकार डिसेंबरच्या अधिवेशनात ‘आधी मोजणी, त्यानंतर नोंदणी आणि त्यानंतर फेरफार’ असा नवीन ‘लँड टायटलिंग कायदा’ आणणार आहे. .तसेच कूळ, वहिवाटदार आणि देवस्थानांचे हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी ‘देवस्थान जमीन इनाम कायदा’ लवकरच आणू,’ अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रत्नागिरीत केली. येथील गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या मैदानावर छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिबिराप्रसंगी मंत्री बावनकुळे म्हणाले, ‘महसूल विभागाकडून सर्वांना न्याय देण्याचे काम केले जाते. रत्नागिरी जिल्ह्यात महसूल अभियानांतर्गत अडीच लाख लोकांना विविध प्रकारचे दाखले मिळवून दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने ५६ लाख शेतकऱ्यांचे ३६ हजार कोटींचे कर्ज तर ४५ हजार शेतकऱ्यांचे ४८ हजार कोटी रुपयांचे वीजबीले माफ केली.’.Amba Ghat Road Collapse : कोल्हापूर-रत्नागिरी प्रवासापूर्वी ही बातमी वाचा! आंबा घाट बंद झाल्यानंतर अणुस्कुरा मार्गावर काय घडतंय?.मालगुंडमध्ये पाणंद रस्ता झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबली आहे. यापुढे एमआयडीसीचा ''सीएसआर'' फंड पाणंद रस्त्यांसाठी खर्च केला तर निश्चितच फायदा होईल. विद्यार्थ्यांच्या व नागरिकांच्या सोयीसाठी साकव (छोटे पूल) बांधून जाण्यायेण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. कुळ, वहिवाटदार आणि देवस्थान यांचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी सरकार ''देवस्थान जमीन इनाम कायदा'' आणत असून याबाबत लवकरच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाईल,असे त्यानी सांगितले..याप्रसंगी पालकमंत्री सामंत यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फर्निचरसाठी २० कोटी आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी १५० कोटी रुपये मंजूर करावेत, अशी मागणी केली. आमदार प्रसाद लाड यांनी चिपळूण परिसरात नव्याने एखादे तहसील कार्यालय व्हावे, अशी मागणी केली. प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी श्री. जिंदल यांनी केले. विविध विभागांच्या लाभार्थ्यांना यावेळी महसूलमंत्र्यांच्या हस्ते लाभाचे वितरण करण्यात आले..यावेळी पालकमंत्री उदय सामंत, अस्मिता केंद्रे, आमदार किरण सामंत, आमदार प्रसाद लाड, आमदार प्रमोद जठार, आमदार विक्रांत पाटील, आमदार शेखर निकम, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, नितीन बगाटे, नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे आदी उपस्थित होते..NH48 Wall Collapse : पुणे-बंगळूर महामार्गाच्या निकृष्ट कामाची उच्चस्तरीय चौकशी! दिल्लीच्या केंद्रीय पथकाकडून निपाणीत अत्याधुनिक यंत्रांनी तपासणी, मोठे अधिकारी अडचणीत?.मंत्री बावनकुळेंनी जाहीर केलेले निर्णयकोतवालांना तलाठी भरतीत २० टक्के आरक्षणदापोलीत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूरचिपळूण -खेडसाठीही सकारात्मक निर्णय घेणारदोन वर्षांत राज्यातील सर्व जमिनींची सरकारी मोजणीसमुद्रकिनारीची घरे सर्वेक्षण करून नियमित करणारवाडी बेलदार (ता. खेड) येथील ६५.४५ हेक्टर शासनजमा.रत्नागिरी शहराचा सीटीएस सर्वेत समावेशरत्नागिरी शहराचाही सीटीएसमध्ये समावेश केला जाणार असून, शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या सीमा निश्चित केल्या जाणार आहेत, असे सांगत राज्यात ‘एसआयआर’ मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याने प्रथम क्रमांक मिळविल्याबद्दल त्यांनी प्रशासनाचे कौतुक केले. कोकण हे महाराष्ट्राचे वैभव आहे, असे त्यानी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.