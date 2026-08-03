कोकण

Devsthan Inam Land : साडेपाच लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनींबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! कुळ आणि वहिवाटदारांना मिळणार हक्क?

Maharashtra Land Titling Law 2026 : राज्य सरकार देवस्थान इनाम वर्ग-३ जमिनींसाठी नवीन लँड टायटलिंग आणि देवस्थान जमीन कायदा आणणार असून, मोजणी, नोंदणी आणि फेरफार प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून कूळ, वहिवाटदार व देवस्थानांचे हक्क संरक्षित केले जाणार आहेत.
Maharashtra Devsthan Inam Land Law

Maharashtra Devsthan Inam Land Law

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : राज्यातील देवस्थान इनाम वर्ग-३ च्या तब्बल साडेपाच लाख हेक्टर जमिनी सध्या बेवारस (Devsthan Inam Land Act Maharashtra) आहेत. या जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी राज्य सरकार डिसेंबरच्या अधिवेशनात ‘आधी मोजणी, त्यानंतर नोंदणी आणि त्यानंतर फेरफार’ असा नवीन ‘लँड टायटलिंग कायदा’ आणणार आहे.

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